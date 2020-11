El precio del litro de leche subió casi $5 en cuarentena

En los supermercados de Comodoro Rivadavia se registra una suba que parte desde el 4,4% dependiendo de la marca y tipo de leche. Las primeras marcas tienen stock en góndolas, pero las más económicas no se encuentran en todos los supermercados. Hay diferencias de precios de casi 11 pesos para un mismo producto entre supermercados.

Desde el inicio del aislamiento obligatorio a fines de marzo, con las familias confinadas en sus casas, ciertos alimentos aumentaron en su consumo. Los lácteos fueron una muestra de ello al registrar un alza del 1,8% de su consumo total per cápita en el primer cuatrimestre de ese año. Esto significa que se alcanzó los 56,9 litros/habitante de leche equivalente, que anualizado arroja un valor de 184 litros, un 0,9% por encima de lo registrado en 2019, y de 182 litros, igual al año anterior, si se considera la misma cantidad de días para ambos cuatrimestres.

El panorama es reflejado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) donde explica que el año comenzó con una caída en las ventas, pero que en los meses siguientes se logró recuperar.

Sin embargo, el informe detalla que los números en el segundo trimestre no son tan alentadores debido a la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

El Patagónico efectuó un relevamiento en los supermercados de Comodoro Rivadavia para comparar el aumento del precio de la leche desde que comenzó la pandemia hasta la actualidad.

AUMENTO DE CASI CINCO PESOS

En lo que respecta a la leche entera larga vida de primera marca (como La Serenísima), pasó de costar 78 pesos al comienzo de la pandemia a valer 81,95 en la actualidad si se tiene en cuenta el precio de góndola en Jumbo. Esto significa un aumento de 3,95 pesos es decir 5% en siete meses.

En el mismo supermercado, pero en el producto de marca Ilolay también registra un incremento del 5%. Es que en marzo costaba 65 pesos, pero ahora vale 68,29 pesos, una diferencia de 3,29 pesos. Hay que hacer la salvedad que Ilolay tiene el mismo precio para su leche entera como descremada.

Estas dos marcas son las más comunes en los supermercados ya que no todos ofrecen la misma cantidad de productos.

Con respecto a leche descremada larga vida de Milkault, que es frecuente en las góndolas de Carrefour y Jumbo, registró un aumento del 4,4%. La suba desde marzo a la fecha pasó de 65,50 pesos a 68,40 pesos estableciendo una diferencia de 2,9 pesos.

Un dato a tener en cuenta es que la leche Los Apóstoles permanece en la lista del programa Precios Cuidados del Gobierno nacional y su precio no ha aumentado. Sin embargo, el producto no está disponible en todos los supermercados. Con un precio de 56,15 pesos el litro de leche entera y descremada, solo se puede encontrar en algunas sucursales de La Anónima y Jumbo. El resto de los supermercados no la ofrecen pese a lo que informa la aplicación de Precios Cuidados.

LECHES CRD A.jpeg

DIFERENCIAS ENTRE SUPERMERCADOS

La pérdida del poder adquisitivo genera que el consumidor busque precios por los diferentes supermercados. Según el relevamiento que realizó este diario, la leche puede costar hasta casi 11 pesos más barata en un supermercado que en otro. Esto sucede con la leche descremada larga vida La Serenísima. En el supermercado donde está más barata se encuentra a 72,50 pesos el litro y en otro llega a costar 83 pesos.

Otro ejemplo característico es la marca Tregar. Su litro de leche entera larga vida cuesta 67 pesos en el supermercado donde está más barato y llega a 74,59 en el supermercado donde su precio está más caro.

Mientras que en lo que respecta a la marca Ilolay, el litro de leche descremada cuesta 68,29 pesos en el supermercado donde se la encuentra más barata y llega a 73,54 pesos en el que la cobra más caro.