El Puma Goity explotó contra Florencia Peña

El actor se diferenció de su colega, quien había dicho que el público no se ríe más de ciertos sketches de "Poné a Francella".

El regreso de "Poné a Francella" a la pantalla de Telefe desató una fuerte polémica entre sus protagonistas. Mientras Florencia Peña se mostró claramente en desacuerdo con la decisión de volver a emitir el programa, argumentando que su humor ya está "pasado", el Puma Goity salió a responderle con contundencia.

El actor dialogó con Intrusos (América TV) y al ser consultado por las declaraciones de su colega días atrás, sentenció: "El público está encantado, no hay que subestimar a la gente. Es exagerado... es humor y no es para tanto. No estoy de acuerdo con los que dice Florencia, con todo el amor que le tengo".

Luego, cuando el cronista le planteó que la actriz se había mostrado en desacuerdo con volver a mostrar los sketches más polémicos, que ya no encajan con los tiempos que corren, Goity disparó: "Estamos exagerando con ese tema. Es un programa de humor y punto. Si vamos a lo mismo, Casados con Hijos no es un canto... no jodamos, es humor".

Y concluyó tajante: "Sino no se puede hacer nada. Me parece muy bien que esté Poné a Francella, lo prefiero antes que otras cosas que se ven, que son espantosas, y supuestamente son modernas y respetuosas".