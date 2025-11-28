El Registro Civil Móvil atenderá este sábado en barrio Los Bretes

Mientras que el domingo estará en Kilómetro 12, para cerrar los tres días de atención en Comodoro Rivadavia que comenzaron este viernes en el barrio Las Flores.

Para facilitar a los ciudadanos el acceso a trámites esenciales como el Documento Nacional de Identidad (DNI), la Dirección General de Registro Civil y Capacidad de las Personas, que depende del Ministerio de Gobierno de Chubut, instaló durante tres días en Comodoro Rivadavia la Unidad Móvil dotada con equipamiento de última generación y recurso humano capacitado.

La atención comenzó este viernes en el barrio Las Flores y continuará este sábado en el barrio Los Bretes mientras que el domingo atenderá en Kilómetro 12.

“La unidad está dotada con equipamiento de última generación y recurso humano capacitado para realizar documentación digital”, detalló la directora general del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Romina Abraham.

“La oficina móvil cuenta con tres puestos de toma de trámites lo cual implica mayor cantidad de personas que pueden ser atendidos por el personal de la Dirección General, quienes están capacitados para tomar trámites” sostuvo.

Abraham destacó: “en el DNI regular el monto es de 7.500 pesos y demora 45 días hábiles, el DNI exprés demora entre 5 ó 6 días hábiles y tiene un costo de 18.500 pesos y el Pasaporte puede ser regular, que demora 50 días hábiles, y tiene un costo de 70.000 pesos o exprés que tiene un costo de 150.000 pesos y el plazo es de cinco o seis días hábiles, con todos los medios de pago”.

“Hay mucha gente que tiene desactualizado el DNI y es muy importante tenerlo actualizado para realizar trámites y viajar. Las asociaciones vecinales solicitan la Unidad Móvil porque hay muchos vecinos que no se pueden trasladar hasta el centro de la ciudad”, subrayó la funcionaria.