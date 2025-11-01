El Registro Civil Móvil vuelve a Comodoro

Entre el 14 y 16 de este mes atenderá trámites en distintos puntos de la ciudad.

El Registro Civil Móvil, dependiente del Ministerio de Gobierno de Chubut, realizará en noviembre una nueva recorrida por distintas localidades para facilitar la tramitación de DNI y pasaportes a ciudadanos de toda la provincia.

El operativo diagramado para este mes comenzará el jueves 6 de noviembre en Trelew, donde la unidad móvil atenderá de 10 a 14 en la sede de NICADPI, ubicada en calle Velero Mimosa Nº 286 de esa ciudad.

Luego, se trasladará a la zona sur de la provincia, con tres jornadas consecutivas en Comodoro Rivadavia. El viernes 14 de noviembre la atención se realizará en la plaza del barrio Las Orquídeas (Soldado Argentino Nº 250, Km 5), de 9 a 17, en tanto que el sábado 15, el camión del Registro Civil se instalará en el Club Social y Deportivo Defensores de Belgrano del barrio Cordón Forestal, para brindar atención de 9 a 17.

Finalmente, el domingo 16 de noviembre, la atención se desarrollará en el Centro Tradicionalista Martín Fierro del barrio Ciudadela (Pico Salamanca y Boulevard Ameghino), entre las 12 y las 19.