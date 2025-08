El repartidor atropellado por Fernanda Iglesias afirma que "estaba alcoholizada"

Boris Mendoza, el repartidor al que Fernanda Iglesias le chocó la moto en el barrio porteño de Caballito, habló sobre el accidente ocurrido hace un mes y también sobre la supuesta extorsión que, según la panelista, él le estaría haciendo. Mendoza, por su parte, no solo negó esta acusación, sino que la denunció.

El caso volvió a tomar relevancia luego de que Iglesias contara en Puro Show que estaba siendo víctima de una extorsión por parte de Mendoza. Ante esto, él dio su versión de los hechos. Esa misma noche el joven habló en LAM, donde detalló cómo vivió la situación.

"Fue en Díaz Vélez y Acoyte, cerca de las 3:20 de la mañana. Estaba entregando un pedido. Dejé la moto estacionada entre dos autos, fui a la casa del cliente y, de repente, escuché algo que venía acelerando. De la nada, oí un vidrio romperse. Miro hacia atrás y veo que era mi moto, que había sido chocada por Fernanda Iglesias", relató.

Y continuó: "La miré y grité: '¡No, mi moto!'. Ella bajó del auto, yo estaba alterado y le grité: '¡Hija de p...!'. Le dije que estaba alcoholizada. Vino desesperada y alterada, y me gritó: '¡Yo no estoy alcoholizada!'. Se metió en el auto, se quedó quieta y yo llamé a la policía, pasaban cinco minutos pero no respondían. No había ni un policía que se acercara. Aparecieron después de unos 10 minutos. Me puse a llorar, los vecinos incluso me vieron".

LA OTRA CAMPANA

En medio de la polémica por el accidente de tránsito en el que se vio involucrada hace un mes, Fernanda Iglesias contó su versión de lo ocurrido y denunció públicamente una presunta extorsión por parte del repartidor afectado.

“Estoy siendo extorsionada desde hace tres semanas por una persona con la que tuve un encuentro fortuito”, aseguró la panelista, quien también confirmó que ya inició acciones legales.

Según su relato, todo se originó cuando volvía del cumpleaños de Sandra Borghi y, al transitar por el barrio de Caballito, fue encerrada por otro auto, lo que provocó que perdiera el control del vehículo que manejaba. “Choqué. El auto se fue. En la vereda había dos autos estacionados y, en doble fila, una moto. Me fui sobre la moto, el chico no estaba arriba de la misma, estaba abajo. Por lo tanto no hubo heridos. Vino el SAME por mí”, manifestó.

Y recordó lo ocurrido: “El chico de la moto me empezó a gritar, no quise entrar en una pelea porque estaba en shock y me quedé en el auto. El auto que yo tenía era alquilado, entregué todos los papeles. El policía me dijo que no había ningún delito y me dejó irme”, explicó.

“A partir de ahí, el chico de la moto me empezó a escribir en Instagram y a pedir plata, a decirme que yo lo tenía que ayudar porque era una víctima. Le dije que lamentaba lo que había pasado, pero que él estaba bien. Él me pasa su alias, me dice que necesita plata”, contó.

A su vez, Fernanda decidió hacer público los mensajes del joven: “Todos mis amigos me dicen que te escrache”, y continuó, “Le dije que no tenía problema si contaba lo que había pasado, yo no hice nada malo. Tuve un accidente pero él no estaba en la moto y el seguro se va a hacer cargo".

Iglesias contó que buscó alternativas para brindarle asistencia: "Le pregunté qué podía hacer para ver si podía ayudarlo a conseguir un trabajo. No sabía qué más hacer, me daba lástima, le dejé mi teléfono para que me llame. Nunca me llamó y ahora me empezó a extorsionar con hablar en los medios si yo no le daba algo”.