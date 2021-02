El sábado dará comienzo el torneo super welter con una gran velada

Sampson Boxing y Tello Box tienen el agrado de presentar este sábado 27 de febrero, en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”, de Berazategui, provincia de Buenos Aires, el comienzo del torneo de peso super welter “Copa Miguel Angel Castellini”, que, en esta primera jornada, contará con tres peleas y, como siempre, la televisación de TyC Sports.

El mismísimo campeón argentino de los 69,800 kg, el misionero Alejandro “Cuervo” Silva (13-0-1, 10 KO), formará parte del certamen y en esta fecha inicial expondrá además su título nacional ante el fuerte santafesino Gabriel Omar Díaz (10-1-0, 3 KO).

Las otras peleas de la “Copa Miguel Angel Castellini”, torneo que está avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), serán las que sostendrán el santafesino Diego “Chacarero” Ramírez (22-4-0, 6 KO) en contra del cordobés Nicolás Lúques Palacios (12-7-0, 1 KO) y el chubutense Jonathan Wilson Sánchez (17-4-1, 7 KO) frente al mendocino Nahuel “El Perfecto” Galesi (13-6-1, 8 KO).

Otro integrante del torneo super welter es el cordobés Maico Sommariva, quien tiene lesionada una mano y podría ingresar en la próxima fecha.

El formato tiene como objetivo fomentar la competencia entre varios de los mejores de la categoría y, dado que se cuenta con el aval del WBC, ingresar o escalar posiciones en el ránking mundial de la entidad que preside el mexicano Mauricio Sulaimán.

Y a propósito, Sampson Boxing y Tello Box han experimentado gran éxito en el pasado con los certámenes súper gallo y mediano, donde pese a todo, se cumplió con los objetivos propuestos.

Las empresas promotoras del torneo de los 69,800 kg desean aclarar que han invitado a todos los pugilistas ranqueados en súper welter y mediano.

Así las cosas se deja constancia que, en peso super welter, se invitó al campeón sudamericano y número 1 nacional Adrián Sasso (no lo deja el mánager), al campeón nacional Alejandro Silva (aceptó y participará), al 2 Diego Ramírez (aceptó y participará), al 3 Gerardo Vergara (no lo deja el mánager), al 4 José Villalobos (no aceptó), al 5 Gino Godoy (no lo deja su padre y mánager), al 7 Emiliano Pucheta (no da el peso), al 8 Rodrigo Coria (no lo deja el mánager), al 9 Marcelo Farías (viajó al exterior) y al 10 Maico Sommariva (se lesionó una mano y podría entrar en la próxima fecha).

Nahuel Galesi no está en el escalafón nacional, pero participará porque aceptó el convite y tiene los pergaminos suficientes para competir.

En peso mediano se excluyó al campeón argentino Francisco Torres porque está radicado en Miami y se invitó al titular sudamericano y número 1 en el ránking Lucas Bastida (el mánager informó que tiene otros planes), al 2 Juan Taborda (no da el peso), al 3 Jonathan Sánchez (aceptó y participará), al 4 Nicolás Lúques Palacios (aceptó y participará), al 5 Gonzalo Coria (no lo deja el mánager), al 6 Jairo Rayman, al 7 Javier Maciel, al 8 Nahuel García, al 9 Marcelo Cáceres y al 10 Germán Peralta (todos adujeron no dar la categoría).

En relación a la velada del sábado, además de las tres peleas centrales, se llevarán a cabo otros cuatro combates profesionales.

Alejandro Silva, el campeón argentino super welter, defenderá su título el sábado. Foto: Tello Box.