Halcones Dorados conquistó dos goleadas en el futsal promocional

Le ganó 13-0 a Juanes Motos FS en la C-11 2015 y se impuso 10-1 ante PM FC Negro en la C-11 2016 por el torneo Apertura de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón.

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana, en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura 2026.

La acción se desarrolló el sábado y domingo y en total se jugaron 31 partidos, en sus diferentes categorías.

En ese contexto, en la denominación C-11 2015, Halcones Dorados FC goleó 13-0 a Juanes Motos FS, mientras que Lanús Infantil se impuso 3-1 ante Los Matadores y con ese resultado, se ubica en la cima del certamen.

En la C-11 2016, Halcones también logró un sólido triunfo sobre PM FC Negro a quien derrotó por 10-1, categoría en donde El Lobito Infantil venció 2-0 a La Súper Económica y manda en el torneo.

En la C-09 2018, PM FC Azul se impuso por 9-0 ante Juanes Motos FS, logrando así su tercera victoria que le permite mirar a todos desde arriba.

En las categorías más grandes -C13- Guerreros FC le ganó 5-1 a Lanús y manda en la zona ‘A’, mientras que en la ‘B’, Los Matadores empató 2-2 con Inter y quedó a uno de líder Parma Futsal.

En la C15, por la cuarta fecha de la zona ‘A’, Los Matadores Rojo goleó 15-1 a Pietrobelli y sigue firme en la punta, lo mismo que CyS Futsal que le ganó 8-1 a Juan XXIII. Y en la ‘B’, Los Matadores Azul venció 2-0 a Nero Futsal y lidera en su grupo.

Mientras que en la C17, El Lobito Futsal se impuso por 9-4 ante Los Titanes y marcha tercero en la tabla, a dos del líder Amigos del Poli y a uno del escolta Lanús, quienes en esta ocasión no jugaron.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron el fin de semana en el gimnasio del barrio Pueyrredón por el futsal promocional.

Panorama

DENOMINACION C-11 2015

4ª fecha

- Halcones Dorados FC 13 (Genaro Cruz 2-Alejo Otiz 2-Tiziano Flores 4-Agustín Merlo 4-Viggo Bacarili) / Juanes Motos FS 0.

- Los Matadores 1 (Valentino Leyh) / Lanús Infantil 3 (Angel Oyarzo -Tomas Serón-Mateo Elorrieta).

DENOMINACION C-11 2016

4ª fecha

- Lanús Infantil 3 (Joaquín Elorrieta 2-José Oyarzo) / Los Rebeles 4 (Santino Cárdenas 2-Axel Gorocito-Mateo Gordillo).

- Lanús 2 (Juan Mansilla 2) / MyL Futsal 0.

- Halcones Dorados FC 10 (Tiziano Flores 2-Gian González-Gael

Holgado-Mateo Morales 6) / PM FC Negro 1 (Eloy Abalos).

- Asturiano Celeste 4 (Lorenzo Pastrana 3-Ciro Navarro) / PM FC Azul 4 (Lorenzo Aseff-Emiliano Aldaba 2-Dimitri Alaníz).

- Nueva Chicago 2 (Gael Décima-Luis Alfonzo) / Casino CR 0.

- El Lobito Infantil 2 (Caleb Canales 2) / La Súper Económica 0.

DENOMINACION C-09 2018

3ª fecha

- Nero Futsal 1 (Lorenzo Alvarado) / PM FC Negro 4 (Valentino De Godos-Julio Yapura 3).

- Juanes Motos Futsal 0 / PM FC Azul 9 (Mateo Meza-Facundo Carro 6-Isaac Villamizar 2).

- La Súper Económica 1 (Zair Martínez) / La Cigarra 6 (Luan Hernández-Lucca Bustos-Lohan Vidal 3-Román Maliqueo).

- MyL Futsal 0 / JM Futsal 0.

DENOMINACION C-13

4ª fecha – Zona ‘A’

- JM Futsal 1 (Ian Almonacid) / Lanús Infantil “A” 4 (Bautista Llancabure-Lisandro Hernández-Jeremías Pérez-Ciro Pérez).

- El Pilar Celeste 4 (Vicenzo Saldivia 2-Aaron Mayorga-Martín Contreras) / Juanes Motos FS 5 (Benjamín Barrientos-Juan Cantallops 2-Mateo Ceballos 2).

- Lanús 1 (Benicio Bersais) / Guerreros FC 5 (Isaías Holgado- Benjamín Barrientos-Martín González 3).

- Casino CR 4 (Luis Gutiérrez-Piero De Leonardi-Rodrigo Manjón- Lautaro Rivera) / MyL Futsal 1 (Mirko Morales).

4ª fecha – Zona ‘B’

- LA 14 FC 2 (Teo Gortari 2) / El Lobito Futsal 0.

- El Pilar Azul 3 (Arian Barrientos-Jeremías Barría-Benjamín Almirón) / Juan XXIII 1 (Gael Granero).

- La Cigarra 3 (Jeremías Soto-Genaro Corrales-Uriel Barrientos) / Saavedra Futsal 4 (Dylan Ghrardi 2-Stefano Díaz 2).

- Los Matadores 2 (Bautista Romero-Ignacio Navarro) / Inter 2 (Renzo Castellano-Luciano Calderón).

DENOMINACION C-15

4ª fecha – Zona ‘A’

- CyS Futsal 8 (Leonel Robledo 3-Thiago Cancino 3-Alex Díaz – Santino Díaz) / Juan XXIII 1 (Manuel Vega).

- Pietrobelli FC 1 (Román Barrientos) / Los Matadores Rojo 15 (Santino Castro 2-Santino Pairo-Tiago Viana 2-Fabio Zamora 5- Zahir Duré-Lautaro Poveda 4).

- La Súper Económica 6 (Stefano Iglesia-Thiago Muñoz 2-Julián Santander-Diego Grance 2) / Casino CR 0.

4ª fecha – Zona ‘B’

- Los Titanes FC 7 (Luciano Burgos-Joel Cambel 2-Joaquín Lavados-Ticiano Paillaguala 2-Santino Navarro) / Juanes Motos Futsal 1 (Nehuén Monsálvez).

- Nero Futsal 0 / Los Matadores Azul 2 (Facundo Ferreira 2).

- Guardianes JL 1 (Víctor Pedraza) / Lanús 7 (Enzo Loncón-Blas Pereyra-Lautaro Ríos 2-Ian Villalba 2-Simón Calderón).

- 70/30 3 (Carlos Colivoro 2-Mateo Ojeda) / MyL Futsal 2 (Mateo Soto-Ciro Ariza).

DENOMINACION C-17

4ª fecha

- Deportivo DM Negro 2 (Tobías Márquez 2) / 707 Futsal 3 (Tomás Andrade 2-Thiago Morán).

- El Lobito Futsal 9 (Osiel Alarcón-Branco Muñoz-Walter Toledo 6- Lautaro Vásquez) / Los Titanes FC 4 (Mariano Pichelef-Sergio Borda-Valentino San Martín-Joaquín Lavados).

- Juan XXIII 0 / MyL Futsal 8 (Vicente Mandaglio-León Pinda-Benjamín Errecalde -Enzo Muñoz-Juan Ignacio Melián-Dante González-Jonás Oyarzo 2).

- Inter 5 (Mateo Sáez 2-Tomás Tebes-Josiah Páez 2) / Alma Gaucha 2 (Valentino Cuyul-Jorge Díaz).

- C.I.P.A 1 (Bruno Barros) / Guardianes JL 3 (Santiago Lagos-Juan Román Zúñiga- Brandon Schneider).