Derrotó a Gimnasia “Blanco” en Mini Mixto, Cadetes, Infantiles y Juveniles, por una nueva fecha de la Fase Asociativa del torneo Apertura de básquet.

La Fede "Bordó" se fue con cuatro triunfos del Socios

Un fin de semana redondo tuvo La Fede Deportiva “Bordó” que el último sábado, visitó el Socios Fundadores, donde enfrentó a Gimnasia y Esgrima “Blanco” logrando cuatro triunfos en filas en categorías formativas, por una nueva fecha de la Fase Asociativa, clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa de básquet.

En ese contexto, se impuso en Mini Mixto -en un partido que logró darlo vuelta- por 71-67, en Cadetes 90-40, en Infantiles 64-56 y en Juveniles se impuso 106-26.

De esa manera, La Fede “Bordó” se fue invicto en su paso por el Socios con las cuatro formativas.

En lo que respecta a la categoría Primera Masculino, el fin de semana hubo triunfos de La Fede Deportiva y Petroquímica. El “Bordó” se impuso 93-64 ante Gimnasia y Esgrima -que no tuvo todo su potencial-, mientras que el “Verdolaga” le ganó 82-54 a Comisión de Actividades Infantiles.

Y en Femenino, Náutico Rada Tilly superó a Escuela Municipal Pueyrredón 73-50, mientras que este domingo, “Petro” le ganó a Pueyrredón por 82-34.

Mientras que en los dos partidos jugados por la categoría Liga Próximo, Náutico derrotó a Petroquímica 88-71 y La Fede derrotó a Comisión de Actividades Infantiles con marcador de 91-43.

A continuación se detallan todos los resultados que se registraron en los diferentes escenarios de juego.

Panorama

VIERNES 27

En Náutico Rada Tilly

- Escuela Municipal Pueyrredón 50 / Náutico Rada Tilly 73 (Primera Femenino).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 82 / Comisión de Actividades Infantiles 54 (Primera Masculino).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva 93 / Gimnasia y Esgrima 64 (Primera Masculino).

SABADO 28

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Blanco" 64 / La Fede Deportiva "Bordó” 71 (Mini Mixto).

- Gimnasia "Blanco" 40 / La Fede Deportiva "Bordó" 90 (Cadetes Masculino).

- Gimnasia "Blanco" 53 / La Fede Deportiva "Bordó" 64 (Infantiles Masculino).

- Gimnasia "Blanco" 26 / La Fede Deportiva "Bordó" 106 (Juveniles Masculino)

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 75 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 71 (Mini Mixto).

- CAI 36 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 91 (Cadetes Masculino).

- CAI 20 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 85 (Juveniles Masculino).

- CAI 36 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 91 (Infantiles Masculino).

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

- La Fede Deportiva "Blanco" 97 / Escuela Municipal Pueyrredón 29 (Cadetes Masculino).

- La Fede Deportiva "Blanco" 67 / Escuela Municipal Pueyrredón 13 (Infantiles Masculino).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly "Negro" 23 / Gimnasia "Verde” 110 (Mini Mixto).

- Náutico Rada Tilly "Negro" 45 / Gimnasia "Verde" 36 (Cadedes Masculino).

DOMINGO 29

En el Socios Fundadores

- Gimnasia 50 / Náutico Rada Tilly 47 (Mini Femenino).

- Gimnasia 48 / Náutico Rada Tilly 43 (Cadetes Femenino).

- Gimnasia 57 / Náutico Rada Tilly 46 (Infantiles Femenino).

- Gimnasia 43 / Náutico Rada Tilly 48 (Juveniles Femenino)

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 88 / Petroquímica 71 (Liga Próximo M).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

- Petroquímica 19 / La Fede Deportiva “Bordó” 82 (Cadetes Femenino).

- Escuela Municipal Pueyrredón 34 / Petroquímica 82 (Primera Femenino).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 43 / La Fede Deportiva 91 (Liga Próximo M).