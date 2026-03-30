La Fede "Bordó" se fue con cuatro triunfos del Socios

Un fin de semana redondo tuvo La Fede Deportiva “Bordó” que el último sábado, visitó el Socios Fundadores, donde enfrentó a Gimnasia y Esgrima “Blanco” logrando cuatro triunfos en filas en categorías formativas, por una nueva fecha de la Fase Asociativa, clasificatoria para la Liga Provincial de Clubes y Liga Federal Formativa de básquet.
En ese contexto, se impuso en Mini Mixto -en un partido que logró darlo vuelta- por 71-67, en Cadetes 90-40, en Infantiles 64-56 y en Juveniles se impuso 106-26.
De esa manera, La Fede “Bordó” se fue invicto en su paso por el Socios con las cuatro formativas.
En lo que respecta a la categoría Primera Masculino, el fin de semana hubo triunfos de La Fede Deportiva y Petroquímica. El “Bordó” se impuso 93-64 ante Gimnasia y Esgrima -que no tuvo todo su potencial-, mientras que el “Verdolaga” le ganó 82-54 a Comisión de Actividades Infantiles.
Y en Femenino, Náutico Rada Tilly superó a Escuela Municipal Pueyrredón 73-50, mientras que este domingo, “Petro” le ganó a Pueyrredón por 82-34.
Mientras que en los dos partidos jugados por la categoría Liga Próximo, Náutico derrotó a Petroquímica 88-71 y La Fede derrotó a Comisión de Actividades Infantiles con marcador de 91-43.
A continuación se detallan todos los resultados que se registraron en los diferentes escenarios de juego.
Panorama
VIERNES 27
En Náutico Rada Tilly
- Escuela Municipal Pueyrredón 50 / Náutico Rada Tilly 73 (Primera Femenino).
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
- Petroquímica 82 / Comisión de Actividades Infantiles 54 (Primera Masculino).
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
- La Fede Deportiva 93 / Gimnasia y Esgrima 64 (Primera Masculino).
SABADO 28
En el Socios Fundadores
- Gimnasia "Blanco" 64 / La Fede Deportiva "Bordó” 71 (Mini Mixto).
- Gimnasia "Blanco" 40 / La Fede Deportiva "Bordó" 90 (Cadetes Masculino).
- Gimnasia "Blanco" 53 / La Fede Deportiva "Bordó" 64 (Infantiles Masculino).
- Gimnasia "Blanco" 26 / La Fede Deportiva "Bordó" 106 (Juveniles Masculino)
En Comisión de Actividades Infantiles
- CAI 75 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 71 (Mini Mixto).
- CAI 36 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 91 (Cadetes Masculino).
- CAI 20 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 85 (Juveniles Masculino).
- CAI 36 / Náutico Rada Tilly "Amarillo” 91 (Infantiles Masculino).
En el gimnasio Diego Simón – Km 3
- La Fede Deportiva "Blanco" 97 / Escuela Municipal Pueyrredón 29 (Cadetes Masculino).
- La Fede Deportiva "Blanco" 67 / Escuela Municipal Pueyrredón 13 (Infantiles Masculino).
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly "Negro" 23 / Gimnasia "Verde” 110 (Mini Mixto).
- Náutico Rada Tilly "Negro" 45 / Gimnasia "Verde" 36 (Cadedes Masculino).
DOMINGO 29
En el Socios Fundadores
- Gimnasia 50 / Náutico Rada Tilly 47 (Mini Femenino).
- Gimnasia 48 / Náutico Rada Tilly 43 (Cadetes Femenino).
- Gimnasia 57 / Náutico Rada Tilly 46 (Infantiles Femenino).
- Gimnasia 43 / Náutico Rada Tilly 48 (Juveniles Femenino)
En Náutico Rada Tilly
- Náutico Rada Tilly 88 / Petroquímica 71 (Liga Próximo M).
En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8
- Petroquímica 19 / La Fede Deportiva “Bordó” 82 (Cadetes Femenino).
- Escuela Municipal Pueyrredón 34 / Petroquímica 82 (Primera Femenino).
En Comisión de Actividades Infantiles
- CAI 43 / La Fede Deportiva 91 (Liga Próximo M).