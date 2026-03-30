Gimnasia defiende la punta en Boedo

Visita este lunes a San Lorenzo en busca de su novena victoria en fila que le permita seguir en lo más alto de la tabla de la Liga Nacional de Básquet. El partido arranca a las 20:30.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, líder de la Liga Nacional de Básquet, visitará este lunes a San Lorenz, por una nueva fecha de la fase regular.

El partido, que se jugará en el Polideportivo “Roberto Pando”, dará comienzo a las 20:30, en donde el elenco patagónico irá en busca de su novena victoria en fila y así aspirar a quedarse con el número 1 de la fase regular. Los árbitros del partido serán Juan Fernández, Alejandro Zanabone y Franco Anselmo.

El equipo, que conduce el rosarino Pablo Favarel, llegó a la punta de la competencia, tras su triunfo -en suplementario- ante Oberá Tenis Club de Misiones por 84-83 y de esa manera, se tomó revancha de la derrota que había sufrido en diciembre último en el Socios Fundadores (80-87).

Apoyado en un gran juego del ala pívot Anyelo Cisneros (23 puntos), y de los bases Emiliano Toretta (21), Sebastián Carrasco (12) y Marcos Chacón (15), más un tapón clave en el tiempo regular de Bryan Carabalí, cuando el partido estaba igualado en 77, Gimnasia lo pudo cerrar en el suplementario para quedarse con un enorme triunfo, que le permite ahora estar en lo más alto de la Liga Nacional.

De esa manera, el “Verde” llegó a los 21 triunfos con 11 derrotas, y mira a todos desde arriba. El gran trabajo que hizo este equipo desde el mismo inicio de la temporada, está dando claramente sus frutos.

Gimnasia, que lleva ocho victorias en fila, irá este lunes por otra victoria que le permita seguir mandando en la Liga Nacional.

Su rival será San Lorenzo a quien venció en el partido de la primera rueda jugado el 6 de noviembre último en el Socios Fundadores.

En ese contexto, Gimnasia ganó con autoridad por 84-63, en donde brilló la tarea del escolta cubano Marcos Chacón, quien resultó el goleador del juego con 26 puntos. Los otros jugadores destacados fueron Martiniano Dato (14 tantos) y Mauro Cosolito (11).

En el “Ciclón”, mientras tanto, los mejores resultaron Lucas Pérez y Facundo Rutenberg, ambos con 16 tantos.

Este lunes vuelven a verse las caras, pero esta vez será en el barrio porteño de Boedo.

El local, que viene de ganarle a Olímpico de La Banda 80-69, alcanzando así su tercera victoria consecutiva, podría salir de la siguiente manera: Lucas Pérez -que está en duda-, Selem Safar, Camilo Rodríguez, Cristian Cardo e Ignacio Bednarek. Esta formación fue la que arrancó en el último juego ante el elenco del comodorense Martín Villagrán, por lo que puede variar.

Como reservas estarán Kevin Hernández, Facundo Rubenberg, Augusto Alonso, Lucas Latorre, Lautaro Barrios y Valentino Nesci.

Cabe destacar que el “Ciclón” no podrá contar con Leandro Cerminato, quien sufrió una fractura en la nariz.

Gimnasia, mientras tanto saldrá con: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. En el banco de sustitutos estarán Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Kenneth Horton, Carlos Rivero, Marcos Chacón y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala, Ciro Melo y Natalio Santacroce.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Este lunes, pero a partir de las 16:30, se jugará el partido correspondiente a la Liga Próximo entre los elencos de ambos clubes.

El “Verde”, que dirige el trelewense Gustavo Sapochnik, viene de caer ante Oberá TC por 83-67, por lo que irá en busca de la recuperación.

Actualmente ocupa la 13ª posición en la tabla con 12 victorias y 20 derrotas, mientras que San Lorenzo marcha décimo con 15 triunfos y 16 caídas, y en su última actuación, superó a Olímpico por 85-73.