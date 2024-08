El tajante pedido de ABBA a Donald Trump para que haga un cambio en su campaña

La compañía discográfica de la icónica banda sueca ABBA le pidió al expresidente estadounidense Donald Trump, actual candidato del partido republicano, que deje de usar sus canciones en sus mítines de campaña con miras a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

"Hemos descubierto, junto con los miembros de ABBA, que han aparecido videos donde la música de ABBA es usada en eventos de Trump y le hemos solicitado que ese uso sea suspendido de forma inmediata", señaló Universal Music en un comunicado.

También "pedimos que (los videos de Trump que ya circulan con música de la banda) sean retirados", aclaró a AFP la discográfica que representa a ABBA, el reconocido grupo de música disco que brilló entre 1972 y 1982 y que anunció su regreso en septiembre de 2021.

"Universal Music Publishing AB y Polar Music International AB no recibieron ninguna solicitud (para utilizar la música), por lo que no se ha dado ningún permiso o licencia a Trump", detalló la empresa.

El diario sueco Svenska Dagbladet reveló que, en el mes de julio, uno de sus reporteros asistió a un mitin de Trump en Minnesota -conocido por albergar una importante comunidad sueca- donde sonó la famosa canción "The Winner Takes it All".

En el evento, también se proyectó en una pantalla gigante un video de 10 minutos de ABBA tocando algunos de sus mayores éxitos, incluyendo "Money, Money, Money" y "Dancing Queen".

ABBA (por las iniciales de sus integrantes: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid), se suma así a otros artistas que han pedido públicamente a Trump que deje de usar su música de forma pública, como los Rolling Stones, Céline Dion, Bruce Springsteen y Neil Young.

Fuente: Página12