El técnico del Liverpool dio una lección sobre el coronavirus

El coronavirus es una cuestión de atención mundial, y Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, no pudo escapar a la pregunta sobre el tema. Sin embargo, el técnico alemán dejó en claro que no iba a opinar sobre la enfermedad, ya que considera que no tiene nada que aportar y que en lugar de hablar él, deberían hablar especialistas.

Durante la rueda de prensa del partido que el Liverpool perdió 2-0 ante el Chelsea de la Copa de la Liga Inglesa, a Klopp le preguntaron si le preocupaba la enfermedad, teniendo en cuenta los numerosos viajes que afrontan los equipos de fútbol. Entonces, el técnico le dio una lección al periodista que lo consultó.

"Hay algo que no me gusta en la vida es que en un tema serio se tome como importante la opinión de un entrenador de fútbol. Realmente no lo entiendo y es exactamente lo mismo si yo te preguntara a vos", remarcó el entrenador alemán. "No es importante lo que opina gente famosa. Tenemos que hablar de estos temas de la manera correcta, no con gente sin conocimiento como yo".

El ex técnico del Borussia Dortmund aconsejó que las consultas debían darse a especialistas, capaces de aportar algo para combatir el contagio del virus, y no a personas conocidas sin ninguna preparación sobre el tema. "Si queremos hablar de algo, hablemos con personas que tengan conocimiento y que le digan a la gente qué hay que hacer y qué no, qué está bien y qué no. No a entrenadores de fútbol, yo no entiendo de política ni de coronavirus", que cerró la respuesta con una ironía: "¿Por qué a mí? Uso una gorra de béisbol y estoy mal afeitado".