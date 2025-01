El testimonio del hombre que le salvó la vida a Jorge Martínez

El empleado de La Casa del Teatro que le salvó la vida a Jorge Martínez habló por primera vez sobre cómo fue el dramático episodio. “Recibimos un llamado, atiende mi compañera Liliana. Logro localizarlo y cruzo por avenida Santa Fe para ver dónde lo podíamos encontrar. Hasta ese momento no sabíamos quién era”, explicó Jonathan en diálogo con A la tarde (América).

Según lo que detalló, al llegar al lugar, y darse cuenta de lo que estaba pasando, lo primero que hizo fue tratar de llevarle tranquilidad al actor. “Le grité, le dije que se calme, que me espere. Él me hizo unas señas y eso me dio tiempo a subir”, contó, dejando en claro que el momento fue de máxima tensión.

Y agregó: “(Jorge) estaba al borde del vacío, pero cuando yo subo, ya el panorama era distinto”. En ese sentido, a pesar de no conocer los motivos que llevaron al artista a tomar esa decisión, destacó que pudo tranquilizarlo y evitar lo peor.

Martínez atraviesa un delicado momento personal que casi termina en tragedia. Linda Peretz, directora de la Casa del Teatro, confirmó que el actor fue trasladado de urgencia al centro de salud mental Ducont, en Ramos Mejía, donde está siendo evaluado.

“Nosotros lo cuidamos muchísimo, pero creo que está pasando por una depresión. Por eso fue trasladado a un centro especializado”, explicó Peretz sobre el cuadro de depresión que estaba atravesando el actor y que se agravó en las últimas semanas.

Cómo había sido la anterior internación de Jorge Martínez

En octubre de 2023, Jorge Martínez fue internado después de algunas complicaciones por una infección urinaria. En agosto de ese mismo año, le confirmó a este medio que vivía en la Casa del Teatro y que ya no trabajaba porque se había jubilado.

“Él estaba en un geriátrico donde estaba un poco cachuzo, tenía problemas físicos. Vino acá y empezó a mejorar de a poco, se lo cuidó, se lo bañó, se lo alimentó, se lo mimó”, explicó Peretz en su momento en diálogo con Intrusos (América).