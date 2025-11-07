El tráiler de salud comienza con las atenciones en el Centro

A partir de este viernes 07 y durante todo el mes de noviembre, el programa “Salud en tu barrio” estará funcionando en la plaza de la Escuela N° 83. Brindará distintas especialidades de lunes a viernes. Se accederá a los turnos a partir de las 08:30 horas.

El programa Municipal, que tiene como objetivo fortalecer la presencia del Estado en la ciudad, a través de políticas públicas que garanticen el acceso a la salud de los vecinos, estará presente a partir de este viernes a las 8.30 horas, en el centro de la ciudad, emplazado específicamente en la Plaza 83, en San Martín entre España y Belgrano.

Cabe recordar que, la población interesada en recibir las atenciones, podrá acceder a los turnos, que son otorgados por día, a partir de las 08:30 horas, de acuerdo al cronograma de atención de cada especialidad y por orden de llegada. Asimismo, se recuerda que el horario de atención es a partir de las 09:00 hasta las 14:00 horas.

También es importante mencionar que desde mediados de septiembre y hasta este jueves, el programa “Salud en tu barrio”, prestó servicios en el predio de la Asociación de Forestadores y Productores de Chacra en Km.17, con atención en pediatría, clínica médica, odontología, obstetricia, prácticas de enfermería, vacunación del Calendario Nacional, y electrocardiogramas sin necesidad de pedido médico.

Cronograma de atenciones

En cuanto a las especialidades, el cronograma para acceder de manera espontánea de lunes a viernes, en el horario de 09 a 14 horas, es el siguiente:

-Lunes: vacunación y prácticas de enfermería.

-Martes: Pediatría, Nutrición, vacunación y prácticas de enfermería.

-Miércoles: Obstetricia, Electrocardiogramas (no es necesario pedido médico), vacunación y prácticas de enfermería.

-Jueves: Atención clínica, Obstetricia, vacunación y prácticas de enfermería.

-Viernes: Pediatría, Odontología, vacunación y prácticas de enfermería.