Falleció un hombre por hantavirus en Bariloche

Dos personas cercanas a la víctima fueron aisladas. Las autoridades sanitarias buscan identificar otros contactos estrechos.

Un hombre de 43 años murió este sábado en Bariloche, tras haber sido diagnosticado con hantavirus. La víctima falleció alrededor de las 14 en el hospital zonal, poco tiempo después de que se confirmara su cuadro.

Según informó el diario Río Negro, el Ministerio de Salud de esa provincia activó el protocolo sanitario e inició una investigación para determinar el posible lugar del contagio y los contactos cercanos del paciente. Hasta el momento, hay dos personas en aislamiento preventivo.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave que, según el Ministerio de Salud de la Nación, se transmite principalmente por la inhalación de aerosoles con partículas virales presentes en la orina, heces o saliva de roedores infectados.

También puede contagiarse por el contacto directo de excrementos o secreciones de estos animales con mucosas conjuntival, nasal o bucal, e incluso por mordedura. Además, las autoridades sanitarias advierten que existe evidencia de transmisión entre personas, por lo que las secreciones y fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos.

El caso genera preocupación en la región andina de Río Negro, una zona donde ya se han registrado antecedentes de contagios en años anteriores.