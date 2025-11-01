Exitosa primera caminata "Por una vida libre de ACV" en Comodoro

La iniciativa contó con una gran convocatoria este sábado. Fue una propuesta de 3K y 1K por el gran paseo ARA San Juan.

Todos los 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del ACV (accidente cerebrovascular) y con el objetivo de generar conciencia sobre la detección temprana y los factores de riesgo de la enfermedad se realizó este sábado la caminata “Por una vida libre de ACV”, por primera vez en Comodoro Rivadavia.

El convocante evento tuvo la organización de Solanas Centro de Salud, sumado al acompañamiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Comodoro Deportes, una propuesta de 3K y 1K por el gran paseo ARA San Juan, gratuita y abierta a todas las edades.

En la caminata estuvo el presidente de Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto al equipo de Comodoro Deportes, donde previo a la caminata se realizó una entrada en calor a cargo de la referente de zumba, profesora Alejandra Rodríguez.

Cecilia Jacobsen, representante de Solanas Centro de Salud, apuntó previo a la caminata: “Muchas gracias, una emoción terrible, superamos las expectativas ampliamente. La idea de esta convocatoria era tomar concientización sobre lo que es el ACV, cuales son los factores de riesgo, a qué tenemos que estar atento. Esto es algo que se hace a nivel nacional y mundial, es la primera vez que lo replicamos en Comodoro, y superó las expectativas”.

“Súper agradecida a todos, a mis pacientes, a la Municipalidad, Comodoro Deportes, todo mi equipo de Solanas que son unos genios, y sin ellos nada de esto sería posible. Toda la gente que nos auspicia, que también son muy importantes. Toda la familia, los amigos, toda la gente que uno quiere. Esperamos pasar un día lindo y que esto sea algo que podamos hacer el próximo año”, expresó Jacobsen.