Ingresaron 52 residentes al sistema sanitario de Chubut

Los profesionales ya comenzaron a cursar su proceso de formación en los hospitales cabecera de la provincia. Del total de los ingresantes, 36 son médicos.

La Secretaría de Salud de Chubut destacó el ingreso, este año, de 52 nuevos residentes al sistema sanitario público provincial.

Se trata de profesionales que se sumaron a los hospitales cabecera de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento, tras efectuarse las correspondientes adjudicaciones y readjudicaciones del Examen Único Nacional y del Examen Provincial.

Del total de 52 residentes, 36 de ellos son médicos y 16 no médicos, que dieron inicio a su formación en diferentes especialidades, sumándose a los equipos sanitarios de los hospitales chubutenses.

Ei Gobierno del Chubut facilita que los residentes accedan a una formación sólida, garantizando derechos laborales, obra social, aportes jubilatorios, posibilidad de ingreso y permanencia en el sistema sanitario, y vivienda, entre otros beneficios.

De los 36 médicos que ingresaron, 12 corresponden a la residencia de Clínica Médica y 8 a la de Pediatría, en tanto que el resto se distribuyó en las demás especialidades.

En este marco, se destacó que de los 16 no médicos que ingresaron al sistema sanitario público, 10 son para la residencia de Salud Mental Comunitaria (7 licenciados en Psicología, 1 licenciado en Musicoterapia y 2 licenciados en Trabajo Social); 4 para las residencias de Salud Pública y de Cuidados Críticos del Adulto (licenciados en Enfermería); y 2 son para la residencia de Epidemiología (un licenciado en Enfermería y un licenciado en Ciencias Biológicas).