El TyPAC abrirá el Circuito Provincial de pelota paleta

Tiro y Pelota Auto Club (TyPAC) iniciará la temporada organizando la 1era fecha del Torneo Provincial de Pelota Paleta. Esto será el 20, 21, 22 y 23 de marzo, tendrá la participación de todos los clubes de Chubut y así Comodoro Rivadavia abrirá el circuito que consta de cinco fechas.

Al respecto, Mario Morón, quien asumió como presidente en octubre del año pasado, dijo que “es un torneo importante y es el primero del año, es un provincial donde vienen los cinco clubes de Chubut. Después eso se repite en otras sedes, son cinco encuentros en el año, pero el primero va a ser aquí en Comodoro”.

El máximo dirigente de la institución comentó lo que viene después y puntualizó que en mayo serán anfitriones de un Torneo Regional Patagónico. Luego, en octubre, el TyPAC recibirá un certamen Patagónico de mujeres.

A su vez, también hizo hincapié en los viajes de los deportistas a los distintos torneos patagónicos. En tanto, contó que otro de los proyectos para este año es el pintado de la cancha de pádel.

Sobre el acompañamiento del Estado municipal, Morón subrayó que “siempre el Municipio y la parte de Deportes han sido generosos y han estado apoyando las actividades deportivas. Estamos agradecidos y la reunión con Hernán (Martínez) ha sido favorable, se comprometió a ayudarnos con los campeonatos y con los viajes”.

Por otra parte, los días 2, 3 y 4 de abril, Puerto Madryn será sede por primera vez del Campeonato Argentino femenino de Pelota Paleta. La quinta edición de la competencia nacional tendrá la organización del Club Ferrocarril Patagónico y el TyPAC contará con tres representantes.

Se trata de Augusta Alves, Eve Hidalgo y Paola Ferrada, quienes el último fin de semana consiguieron su lugar en un selectivo que se realizó en la ciudad anfitriona del torneo. Alves integrará el equipo A de Chubut, Hidalgo jugará en el equipo B y Ferrada lo hará en el C.

AUGUSTA ALVES Foto: Prensa Comodoro Deportes.