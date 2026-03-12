Argentina logró histórico triunfo ante Turquía en el Premundial Femenino

Fue victoria por 59 a 55, con Melisa Gretter como gran figura del partido con 16 puntos y 9 rebotes. El próximo juega será el sábado ante Canadá.

En una noche histórica para el básquet argentino, la Selección Femenina consiguió un importante triunfo ante Turquía por 59 a 55, por la segunda fecha del Torneo Clasificatorio a la Copa del Mundo de Alemania 2026. Luego del día de descanso, el plantel retomará con su agenda deportiva el sábado cuando enfrente a Canadá.

El inicio del partido mostró un desarrollo equilibrado, con una correcta ocupación de los espacios para generar opciones en ofensiva. Las dueñas de casa comenzaron con dificultades desde el perímetro (0/6), aunque esa estadística se modificó para el siguiente tramo del juego. A través del tiro exterior llegó el 66% de sus puntos (12 de 18), lo que les permitió tomar una leve ventaja en el marcador (24-30).

Por su parte, apostó por un ritmo ofensivo dinámico para sorprender a la defensa turca, intentando atacar en transición y aprovechar cada oportunidad de contraataque. En ese contexto también fue clave el trabajo en los rebotes, con una interesante presencia física que permitió capturar 9 ofensivos y 26 en total, un aspecto que sostuvo al equipo en partido durante varios pasajes de esa primera mitad.

En el complemento, Turquía sostuvo la iniciativa y continuó liderando el partido. Lejos de descontrolarse, el conjunto nacional reaccionó con carácter y comenzó a achicar paulatinamente la brecha. A diez segundos del cierre, Julieta Mungo convirtió desde la línea de libre y le dió al equipo su primera ventaja en la noche, para el descontrol de todo el banco de suplentes.

La gran figura fue Melisa Gretter con 16 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, acompañada en ataque por Agostina Burani con 12 unidades más. Todos los partidos del certamen se podrán ver en vivo por Courtside 1891.