Agostina Burani: "vamos a seguir dejando todo para tratar de conseguir ese sueño"

En la previa al viaje a Turquía, la subcapitana de la Selección Femenina de básquet charló sobre las expectativas del grupo de cara al PreMundial de Estambul. Argentina debuta este miércoles a lsa 8:30 ante Australia.

Ya instaladas en Madrid, la Selección Femenina continúa con su preparación de cara al Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2026. La Mayor atraviesa sus primeras jornadas de trabajo en suelo europeo, en el que intensifica su puesta a punto con entrenamientos en doble turno y la expectativa puesta en uno de los desafíos más importantes del calendario.

En ese contexto, Agostina Burani se refirió a las primeras sensaciones del plantel en esta etapa inicial de la concentración. “Fue el primer entrenamiento, estamos contentas y ansiosas. Con ganas de que estemos todas juntas, pero ya estamos en Europa”, expresó la subcapitana.

La interna también destacó el proceso sostenido en los últimos años, marcado por objetivos cumplidos y una identidad de juego consolidada. “En todo este tiempo venimos haciendo las cosas bien, consiguiendo las metas que nos fuimos proponiendo”, remarcó en una charla con Prensa CAB.

En esa misma línea, Agostina Burani valoró la continuidad del plantel como un factor clave para seguir creciendo. “Resulta muy positivo mantener la base de los últimos certámenes, para poder continuar con ese trabajo”, explicó.

Por último, la subcapitana dejó en claro que el equipo es consciente de la magnitud del desafío que tendrá por delante la próxima semana en Estambul (Turquía): “Sabemos que los rivales son potencias y que nadie nos va a regalar nada, que la clasificación será algo muy difícil. En la cancha somos cinco contra cinco y nosotras vamos a seguir dejando todo para tratar de conseguir ese sueño. Estamos preparadas”, aseguró.

Argentina compartirá grupo con Australia, Canadá, Hungría, Japón y el anfitrión, haciendo su debut este miércoles desde las 8:30 ante el selectivo australiano. Todos los partidos podrán verse en vivo por Courtside 1891.