Gregorio Martínez y Melisa Gretter analizaron la victoria en Estambul

En una noche de convicción, la Selección Argentina Femenina de básquet escribió una página memorable en el Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de Alemania 2026. El conjunto nacional superó por 59 a 55 a Turquía en su propia casa, en un partido de muchas emociones y de enorme entrega colectiva.

El partido se desarrolló bajo una alta exigencia física, con ambos equipos peleando cada posesión. Argentina logró sostener la concentración y encontrar ventajas en el juego interior y en el rebote, un aspecto que terminó siendo determinante para inclinar la balanza.

En ese sentido, la capitana nacional remarcó la importancia del encuentro: “Estoy contenta de llevarnos la victoria. Sabíamos que íbamos a tener un partido así”, expresó Melisa Gretter tras el triunfazo ante las dueñas de casa. Y a su explicación sumó: “Fue muy duro físicamente, teníamos que estar concentradas los 40 minutos y pudimos ganarles el tema de los rebotes”. Fue la gran figura de la noche, con una planilla personal de 16 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Por su parte, Gregorio Martínez volvió a remarcar el compromiso y la identidad que mostró el equipo en la cancha. “Estoy tan orgulloso como ayer, uno se siente representado por ellas. Hoy no la metimos, no estuvimos certeros con los tiros, pero nos mantuvimos siempre en el juego. Fuimos competitivos en todo momento”, añadió el Head Coach en conferencia norte.

Finalmente, el entrenador destacó el enfoque para preparar cada encuentro del torneo. “Vamos día a día, preparando cada partido de acuerdo a las virtudes y defectos del rival. Turquía es un gran equipo, aunque también puede ser que hayan sentido el desgaste físico del partido anterior”, concluyó.