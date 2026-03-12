Marlene Balbuena: "quiero darle una alegría a mi gente"

“La Frutillita” será la protagonista de la velada Ayohuma - Mujeres de Acero que se desarrollará este sábado en el Gimnasio municipal Nº1.

Marlene Balbuena tendrá un nuevo desafío profesional, esta vez será en la modalidad K1 en el combate de fondo que cerrará este sábado en el Gimnasio municipal Nº 1, la velada Ayohuma - Mujeres de Acero, que organiza CFC Producciones y es avalada por World Kickboxing Council (WKC).

“La Frutillita”, integrante del Dojo Samurái, se medirá con Sabrina Evans, de Barak Gym de Trelew, en un cierre de lujo en el Gimnasio municipal Nº1 de Comodoro Rivadavia.

Sobre los preparativos, la kickboxer contó que “venimos preparándonos un montón, yo quería pelear en mi ciudad, con mi gente, y por eso rechacé otras ofertas que me propusieron desde Samurái”.

Siguiendo esa línea, Balbuena valoró el hecho de ser local y dijo que “quiero darle una alegría a mi gente, pelear acá y estar con ellos. Estoy con todas las ganas, queriendo arrancar mi año de competencia y vamos por todo el sábado. Tener a la gente a mi favor te re motiva, ayuda mucho que te alienten y es un plus para la pelea”.

Posterior al enfrentamiento del sábado, Marlene ya tiene en su cabeza volver a las Artes Marciales Mixtas (MMA), modalidad que es su especialidad y en la cual debutó como profesional el año pasado cuando le ganó a la colombiana Karen Omen en el festival “Samurai Fight House” en Montevideo, Uruguay.

“Lo que me gusta es el MMA, al K1 le meto ahora porque quiero pelear acá en mi ciudad, después ya apunto a las peleas de MMA y al Samurái, a no decirle que no y pelear en la compañía más grande de Sudamérica, ese es el objetivo. Termino el combate del sábado y ya el lunes estoy entrenando para las de MMA, esperando lo que diga el presidente de Samurái”, explicó.

En cuanto a la satisfacción de ser deportista profesional, “La Frutillita” afirmó que “llegué adonde quería llegar, a ser profesional, y ahora a seguir para adelante”. Y culminó agradeciendo a “Hernán (Martínez) porque está atento y pendiente. Desde el Ente Comodoro Deportes siempre nos brindaron su apoyo”.