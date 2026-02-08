El "Verde" sufrió una ajustada derrota en la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro cayó ante Quimsa 87-84 en el marco de una nueva fecha de la competencia juvenil de básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este sábado a la noche de visitante frente a Quimsa de Santiago del Estero por 87 a 84, en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.

El partido, que se desarrolló en el estadio Ciudad, tuvo los siguientes parciales: 24-26, 46-49 y 68-63.

El primer cuarto fue de alto goleo y parejo, Patricio Cogliatti y Lucio Mantovani en el local mientras que Gimnasia puso el 26 a 24 mediante Santiago Ivanoff y Valentín Monzón. Facundo Peralta sumó para el lado santiagueño pero con un gran nivel de Valentino Ayala, Gimnasia se iba al entretiempo arriba 49 a 46.

En el tercero la dupla Peralta-Mantovani puso al frente a los dirigidos por Mariano Marcos 68-63 a falta de diez minutos. Los de Comodoro Rivadavia intentaron hasta el final pero libres de Peralta y Romeo Amprimo pusieron el 87-84 definitivo para el local.

Amprimo con 21 y Peralta con 16 tantos fueron los destacados del ganador, mientras que en el “Verde” se destacaron los 33 (5-6 en dobles y 7-14 en triples) de Valentino Ayala.

De ese modo, Gimnasia sufrió su 13º derrota en la temporada -tiene 10 victorias- y se ubica 11º, mientras que La Fusión, que sumó su tercer éxito seguido, marcha 13º con 9 triunfos y 15 caídas.

El elenco, que conduce Gustavo Sapochnik, buscará terminar su gira con una victoria cuando visite este martes desde las 18 a Olímpico de La Banda.

………………

Síntesis

Quimsa 87 / Gimnasia 84

Quimsa (24+22+22+19): Romeo Amprimo 21, Facundo Peralta 16, Sebastián Bogado 13, Néstor González 6 y Patricio Cogliati 5 (fi); Sebastián Castillo 10, Ignacio Pizarro 2, Lucio Mantovani 12, Luciano Tundis 2 y Omar Antón 0. DT: Mariano Marcos.

Gimnasia (26+23+14+21): Natalio Santacroce 13, Valentín Monzón (x) 14, Valentino Ayala 33, Ciro Melo 6 y Jesús Centeno 12 (fi); Julián Salas 1, Santiago Ivanoff 5 y Tiago Olagüe 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 24-26, 46-49 y 68-63.

Estadio: Ciudad.