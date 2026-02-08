El partido se jugó en Guayaquil y representó el último amistoso del equipo de la MLS con el que cerró su gira por Sudamérica.

Messi hizo un gol en el 2-2 de Inter Miami ante Barcelona de Ecuador

El crack argentino Lionel Messi convirtió un gol, dio una asistencia y deleitó con su juego a unos 55.000 espectadores en el empate 2-2 de este sábado entre el Inter Miami y el Barcelona de Ecuador, disputado en el Estadio Monumental de Guayaquil.

El Inter Miami se fue con ventaja en el primer tiempo, después de que Messi abrió el marcador al minuto 31 con un remate de zurda a media altura y luego asistió a Germán Berterame, que anotó a los 45; mientras que el gol de Barcelona había llegado al minuto 41 por parte de Joao Rojas.

Sin embargo, el argentino Tomás Martínez -ex River Plate- frenó la victoria del club estadounidense y puso el empate casi al final del partido, al minuto 88.

El trato fantástico del balón desde el botín izquierdo de Messi arrancó más de un aplauso de los fanáticos en el estadio de Barcelona, que siempre hicieron sentir visitante a cada rival que enfrentó su cuadro.

De esa manera, el Inter Miami cerró su gira por Sudamérica, que la comenzó con una derrota por 3-0 ante el Alianza Lima, de Perú, y luego ganó por 2-1 en su visita a Atlético Nacional de Medellín, Colombia.