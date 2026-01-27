El "Verde" volvió al triunfo en la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro Rivadavia derrotó 77-76 a Independiente de Oliva y así cortó una racha de cuatro derrotas en fila por la competencia juvenil.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó la victoria por 77-76 ante Independiente de Oliva, por una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet. El goleador del encuentro fue Natalio Santacroce con 24 puntos, mientras que en la visita, Exequiel Sánchez aportó 16 unidades.

El encuentro, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Micaela Moncalieri y Axel Catalán, comenzó igualado (7-7) en los primeros minutos del juego, a partir de ahí Gimnasia aprovechó la efectividad de Natalio Santacroce para sacar una diferencia de seis puntos (18-12), y pese a los intentos de la visita con Gerónimo Tolosa y Carlos Hurtado, el local se llevó el primer cuarto 20-18. Durante el segundo período, Independiente logró reducir la desventaja a un punto (33-32) a través de los aportes de Ezequiel Horen y Exequiel Sánchez, sobre el final del cuarto, Benavidez con un triple le dio la ventaja a la visita para irse al descanso 36-39.

Tras el entretiempo, Independiente comenzó mejor con el aporte de Hurtado en la pintura para sacar una ventaja de ocho puntos (41-49), y pese a los intentos de Gimnasia con Centeno y Natalio Santacroce, la “I” se llevó el tercer cuarto por 55-65. En el último período, Gimnasia volvió a ponerse en ventaja (66-65) gracias al aporte ofensivo de Valentín Monzón en los primeros minutos, pero en los minutos finales del encuentro, Independiente logró revertir el marcador (74-76) pero sobre el final, Natalio Santacroce con un triple le dio el triunfo a Gimnasia por 77-76.

En el “Verde”, se destacó el base Natalio Santacroce, quien fue el goleador del juego con 24 puntos y 3 asistencias. Además, el pívot Jesús Centeno colaboró con 16 tantos, 6 rebotes, 4 asistencias y 2 tapas, mientras que Valentín Monzón, también marcó 15 unidades y repartió 4 pases gol.

Por el lado de la visita, el mejor resultó Exequiel Sánchez con 16 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, mientras que Carlos Hurtado y Ezequiel Huren marcaron 14 tantos cada uno.

De esa manera, Gimnasia, que ya no tiene a José Ignacio Copesky, se reencontró con la victoria, ahora con 10 triunfos y 12 caídas -se ubica décimo-, mientras que la “I” permanece en el quinto lugar con 14 éxitos y 6 derrotas.

…………………

Síntesis:

Gimnasia 77 / Independiente 76

Gimnasia (20+16+19+22): Natalio Santacroce 24, Valentín Monzón 15, Valentino Ayala 4, Ciro Melo 3 y Jesús Centeno 15 (fi); Simón Dias 7, Santino Santacroce 0, Santiago Ivanoff 0, Benjamin Anríquez 0 y Julián Salas 9. DT: Gustavo Sapochnik.

Independiente (18+21+26+11): Maximiliano Benavidez 5, Gerónimo Tolosa 7, Agustín Diez 13, Elías García 7 y Carlos Hurtado 14 (fi); Rocco Guareschi 0, Ezequiel Horen 14 y Exequiel Sanchez 16. DT: Leandro Rossotto.

Parciales: 20-18, 36-39 y 55-65.

Arbitros: Micaela Moncalieri y Axel Catalán.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).