Invitados al programa de Mirtha cuestionaron la decisión del funcionario en el marco del discurso oficial de austeridad. También advirtieron sobre el impacto político y simbólico del episodio.

El viaje de Adorni con su esposa desató lluvia de críticas en la mesa de Mirtha Legrand

La polémica por el viaje al exterior del secretario general de la Presidencia, Manuel Adorni, acompañado por su esposa, generó un intenso intercambio en el programa televisivo conducido por Mirtha Legrand. Durante la mesa, la actriz Verónica Llinás fue una de las voces más críticas y puso el foco en la coherencia entre las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno y las decisiones de sus funcionarios.

“Este gobierno hizo una bandera de que no hay plata. Y si no hay plata para cosas fundamentales como la discapacidad o la salud, no debería haberla para que un funcionario lleve a su mujer en un viaje oficial”, sostuvo Llinás. La actriz aclaró que no se trata de una cuestión estrictamente presupuestaria, sino simbólica: “No es que con lo que se ahorren en un avión o en un hotel se solucione todo, pero hay algo que no coincide”.

Embed En la Mesaza de Mirtha, Verónica Llinás habló del escándalo del viaje de Adorni a Nueva York ✈️



"No me parece bien. si un gobierno está proponiendo la falta de plata, la austeridad, DEBERÍA EMPEZAR POR CASA" ️ pic.twitter.com/sAtLxJe0rU — PAMPA (@Pampa139) March 15, 2026

En el mismo sentido, Coco Sily remarcó que la decisión contradice el discurso de campaña del oficialismo. “Están haciendo lo que dijeron que combatían. Criticaron esas prácticas y la gente los votó por eso. Es tan simple como reconocer el error y pedir disculpas”.

El tema también derivó en una discusión sobre la comunicación política del funcionario. En ese marco, Mirtha, Coco Sily y Moria Casán criticaron el uso de la expresión “deslomarse” para referirse al trabajo en la función pública, lo que generó cuestionamientos sobre la distancia entre el discurso oficial y la realidad de muchos trabajadores.

Embed “No es muy cercana la palabra DESLOMARSE con un viaje a Nueva York, subir a tu esposa a una viaje de comitiva ES TODO LO QUE DIJERON QUE NO IBA A HACER, hacen lo que criticaron”



Hicieron mierda al ñoqui Adorni en la mesa de Mirtha

pic.twitter.com/BstJhDRvoA — TUGO News (@TugoNews) March 15, 2026

Llinás, por su parte, amplió su intervención al referirse al clima de polarización política y al impacto de las redes sociales. “Si uno critica algo de un gobierno, automáticamente pasa a ser del otro lado. Se interpreta todo con mucha simplicidad y se agrede muchísimo”.

Hacia el final del debate, la actriz dejó una reflexión más amplia sobre la denominada “grieta”: “Para mí la verdadera grieta está entre quienes manejan el poder del Estado y quienes no. Esa es la división real”.