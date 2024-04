El waterpolo de Comodoro apunta a fortalecer la competencia local

Con nueva infraestructura, como los natatorios municipales de Km 8 y Pueyrredón, la Asociación de Waterpolo de Comodoro Rivadavia impulsa la actividad con competencia local, como así también algunos viajes fuera de la ciudad, tanto en formativas como en Primera.

Este fin de semana se viene la 3ª fecha del Torneo Integración y algunos certámenes regionales, apuntando al fortalecimiento del semillero. El último fin de semana se disputó la segunda fecha, con el apoyo de Comodoro Deportes.

El waterpolo, a diferencia del año anterior, donde solo se entrenaba pensando en competencia foránea, para esta temporada apostó por la competencia local entre natatorios, de diversas categorías y niveles.

“El Torneo Integración es un torneo donde unimos a los practicantes de Waterpolo en los dos natatorios, de todas las categorías, y se arma competencia por categorías para que vayan aplicando cosas que aprenden en los entrenamientos”, comentó Xavier Miarons, referente de la Asociación.

“Venimos trabajando y recibiendo un montón de chicos para generar el semillero, que es la clave para que el deporte crezca en la ciudad. La idea es que haya más formativa y semillero, para que haya una competencia local más amplia, como tienen los otros deportes. Lo nuestro depende mucho de la infraestructura, y estamos buscando tener la mayor cantidad de chicos, para generar la mayor competencia posible”, expresó.

“El Waterpolo es un deporte complicado, no es fácil, porque no es como el fútbol que nacemos, hay una pelota y la pateamos. Acá hay que nadar, flotar, saber cuándo pasar, muchas cosas que necesitan de la práctica. Por eso estos encuentros, para practicar y darle herramientas a los chicos, y que usen lo que aprendieron en los entrenamientos”, amplió Miarons.

Para este semestre se viene este fin de semana la tercera fecha del Integración y luego algunos viajes a Rawson, primero con Sub 11 y Sub 13, y luego con Sub 15 en adelante.

“También tenemos la intención de participar de una liga en Rosario con la Primera, y se armó también una Liga Patagónica con Bariloche, Esquel, Rawson, a lo mejor alguien de Puerto Madryn, esto será el 18 de mayo”, describió.

Los interesados en participar se pueden acercar a los natatorios de Km 8 y Pueyrredón, donde pueden hallar información de las escuelas de la disciplina para principiantes (hasta 13 años) y para avanzados (13 en adelante) pueden hacer el contacto vía redes sociales (Waterpolo Comodoro) o bien en el propio natatorio.

REUNION CON COMODORO DEPORTES

Xavier Miarons, referente de la AWACR, se reunió durante la última semana con el profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, donde se continúa tratando temas inherentes al reflote de la disciplina.

“La reunión fue muy satisfactoria. Hay una muy buena relación con Comodoro Deportes, cuando ellos ven que el deporte responde, vas ganando confianza y se van generando cosas. Obviamente nos acompañan, creo que es la palabra que mejor define lo que hace Comodoro Deportes. Nos apoyan y nos ayudan en todo lo que pueden para que nosotros sigamos el camino que nos permitirá crecer”, señaló Miarons.

“Muchas gracias a todos los que acompañan la actividad, padres, jugadores, jugadores veteranos de la época dorada que están poniendo su parte para que esto vuelva a reflotar. También obviamente a Comodoro Deportes que nos acompaña, entre todos se puede lograr y hay que seguir empujando”, cerró.