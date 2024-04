El waterpolo también tuvo su encuentro

El waterpolo de Comodoro Rivadavia para esta temporada apostó por la competencia local entre natatorios, de diversas categorías y niveles. En lo inmediato, el conjunto local, con un combinado que será de varios jugadores de la Patagonia, viajará a Rosario para ser parte de un torneo en la Liga B de la Zona Norte.

Este sábado, organizado por la Asociación de Waterpolo de Comodoro y acompañado por el Ente Comodoro Deportes, se llevó adelante el “Encuentro Patagónico 2024”. Junto con el equipo comodorense, se sumaron delegaciones de Bariloche, Esquel y Rawson, siendo un total de 50 jugadores.

El Encuentro Patagónico contó con la presencia de Valentina Svoboda, la comodorense que fue citada a la Selección Argentina juvenil Sub 16 para disputar el Torneo Sudamericano, en Santiago de Chile.

Hubo varios partidos de Primera y también de las categorías Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Adultos Iniciales.

Durante el Patagónico, también estuvieron Othar Macharashvili, intendente de Comodoro Rivadavia, Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes y Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes.

“Todos los años hacemos este encuentro, con 50 jugadores que 30 de ellos los aporta Comodoro. Este año, pudimos incluir un equipo de guardavidas, un equipo de Kilómetro 8 y otro de Pueyrredón y es una continuación del torneo local que seguimos haciendo”, comentó Xavier Miarons, referente de la Asociación de Waterpolo de Comodoro.

“También han participado, en los descansos, los chicos de la Sub 11, Sub 13 y Escuelita, con una jornada entera de partidos. Y no solo eso, como vamos a participar en una Liga B, que se jugara, en Rosario, con un conjunto patagónico, este encuentro nos sirve para preparar esos viajes, donde vamos a disputar 5 o 6 partidos, en cuatro días”, adelantó Miarons.

El waterpolo de Comodoro viene repuntando constantemente, y nutriendo el semillero de jugadores, gracias al acompañamiento del Estado municipal y por la diversidad de natatorios con los que cuenta la ciudad petrolera.

“Sumado al natatorio de Huergo, Pueyrredón, Kilómetro 8 hemos logrado que la actividad repunte y tenga más chicos y esa es la base para crecer y tener más competencia. Aprovechamos los espacios que nos da el Municipio para hacer semillero, sacar jugadores y competir, algún día, de lo que es afuera de la Patagonia” cerró.