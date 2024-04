Embistió a un caballo frente al club Chenque

En la mañana de este martes, a las 7:50, se produjo un incidente de tránsito frente al Club Chenque. El motivo fue una colisión simple, pero con un giro inusual: involucró a un equino de menor porte.

Según el informe de la policía, recibieron una llamada telefónica informando sobre el siniestro. Al llegar al lugar, constataron que el único vehículo involucrado era una Toyota Hilux. El conductor, que estaba en camino a su trabajo, informó que el equino se cruzó en su ruta, lo que provocó la colisión.

Afortunadamente, el incidente no ocasionó lesiones visibles al conductor. Se le solicitó la documentación correspondiente en estado vigente. El conductor afirmó que no requería atención médica y decidió esperar una grúa particular para retirar el vehículo.