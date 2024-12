Empezó el trabajo de depuración por las facturas de la SCPL

“La gente del Consejo Municipal de Discapacidad nos dice que hay un universo de 7 mil casos en todo Comodoro”, sostuvo Franco Domizzi, presidente del Consejo de Administración de la SCPL.

El referente de la cooperativa se reunió este miércoles con concejales que se hicieron eco de las demandas de la población que no puede afrontar los altos incrementos registrados a lo largo de 2024.

En este sentido, se comenzó a atender cada situación en particular. Esta jornada fue el turno de las personas discapacitadas. “Hay que ver cuántos de ellos son asociados directos al servicio; cuales electro intensivos y considerar ir puliendo ese padrón, sobre todo para atender la demanda de quienes no pueden afrontar el pago de las facturas, para sobre ese mismo universo en todo caso trabajar en algún tipo de tarifa especial para discapacitados”, sostuvo Domizzi.

Admitió el cooperativista que se busca “alguna consideración especial en la tarifa para el sector que posee el CUD (Certificado Unico de Discapacidad); una puesta en común para los desafíos de poder implementar algún tipo de régimen especial o diferenciado para este universo de asociados y también cuáles serían los parámetros”.

Acotó que “dentro del intercambio con los concejales” hay “voluntad política para ver de qué manera se puede canalizar esto en el futuro. Tenemos predisposición para seguir trabajando para ver de qué manera se puede llegar a efectivizar alguna consideración para la gente con discapacidad o que tiene dentro de su grupo familiar una persona con CUD”.

En cuanto al rebalanceo que se trabaja con los legisladores, señaló Domizzi que “eso integra consideraciones sobre electro intensivos y gente que no puede afrontar el pago de las facturas por vivir en lugares que no tienen gas. Creemos que eso va a ser una herramienta que traerá una distribución más equitativa para algunos sectores que están sufriendo por la situación socio económica del país por no poder el pago de las facturas en tiempo y forma”.