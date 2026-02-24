Fiorella Damiani está imputada por el delito de falso testimonio agravado y podría ser condenada a la pena de diez años de prisión.

Empieza el juicio contra la consejera escolar acusada de denunciar un falso abuso sexual

El juicio oral y público contra Fiorella Damiani, la consejera escolar libertaria de Bahía Blanca acusada de denunciar falsamente en 2017 a dos hombres por una presunta violación, comienza hoy en el Tribunal Oral Criminal N°1 de esa ciudad.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Damiani se encuentra imputada por falso testimonio agravado debido a que infringió el artículo 275 del Código Penal, el cual detalla que, si se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de prisión.

El debate tendrá tres audiencias y se prevé que finalizará este jueves 26 de febrero.

La mujer fue detenida el 10 de abril de 2025 en la calle España 1147, en Bahía Blanca, luego de que la Justicia determine que la acusación que había realizado contra dos hombres era falsa.

En 2017 la consejera, perteneciente al partido político de Javier Milei, había denunciado a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, quienes estuvieron detenidos acusados del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas.

Sin embargo, videos demostraron que se trató de un encuentro consentido por todas las partes durante una fiesta sexual. La presentación de esos archivos permitió que ambos recuperen la libertad.

Luego de obtener la absolución, Álvarez y Pereyra realizaron demandas en el fuero civil y penal y tras el avance de la investigación se concretó la detención de Damiani.