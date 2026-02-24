Argentina e Israel firman un memorándum de cooperación turística

El canciller argentino, Pablo Quirno, suscribió un Memorándum de Entendimiento con el ministro de Turismo de Israel, Haim Katz, con el objetivo de ampliar la cooperación bilateral en materia turística y económica.
El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto orientado a fortalecer el intercambio entre ambos países, promover la innovación en productos y servicios vinculados al turismo y estimular la generación de empleo en el sector. Asimismo, contempla acciones destinadas a facilitar inversiones y a profundizar la articulación entre actores públicos y privados.
Desde la Cancillería señalaron que la iniciativa busca potenciar la promoción de destinos y consolidar oportunidades de crecimiento compartido. En esa línea, el entendimiento se inscribe en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la relación bilateral, con énfasis en el desarrollo económico y la apertura de nuevos mercados para la Argentina e Israel.