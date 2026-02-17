Nuevo trekking en Comodoro: ascenso a Pico Salamanca

El próximo domingo se realizará la primera edición 2026 del Trekking al Pico Salamanca. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ente Comodoro Turismo, con costo promocional y cupos limitados.

La actividad busca promover a Comodoro Rivadavia como destino para actividades de aventura y naturaleza, destacando el valor del Pico Salamanca como el punto más alto de la costa argentina y dentro de un Área Natural Protegida como Rocas Coloradas.

El trekking tendrá dos circuitos -uno de intensidad baja y otro de nivel moderado- y será con cupos limitados y con un costo promocional reducido a cargo de los organizadores, que incluirá seguros, tercer tiempo, sorteos, música y una experiencia sensorial de relajación ofrecida a través de un baño de gong.

La jornada contempla su inicio a las 09:00 y su finalización a las 15:00 horas, teniendo a la base del Pico Salamanca como punto de encuentro, en su estacionamiento dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas.

Los grupos serán coordinados por los referentes Gabriel Isotelli (guía de montaña/magister Neuro Educación y Educación Física) de Ubuntu Trek y Micaela Melian Ares (guía idónea en senderismo) de Seaside Trail Experience, quienes distribuirán los grupos por edades y dificultad del circuito hacia la cumbre del Pico Salamanca como al Cerro Sombrero.

La entrada en calor estará a cargo de la profesora Silvia Lavalle, de Comodoro Deportes, y se contará con ambulancia y personal de salud durante todo el recorrido.

CADENA DE VALOR TURISTICA

Un pilar fundamental de esta edición es la potenciación de la cadena de valor turística local. En este sentido, el Ente Comodoro Turismo actúa como articulador institucional, promoviendo que sean los prestadores de senderismo y guías habilitados quienes intervengan directamente en la organización técnica y la prestación del servicio.

Al respecto, el gerente ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, expresó que "este tipo de iniciativas nos permite fortalecer el modelo de negocio turístico de la ciudad que necesitamos consolidar, diversificando la matriz productiva, valorando el potencial de nuestros atractivos históricos y naturales, y apoyando a los emprendedores que se animan a generar propuestas innovadoras de excelente calidad”.

El funcionario agregó que “otra de las motivaciones que buscamos es que el comodorense sea el principal embajador de su tierra, ya que al conocer estos espacios se apropia simbólicamente del paisaje, lo que deriva en un compromiso genuino con su cuidado”.

RECOMENDACIONES Y CONTACTOS

Entre los rangos de edad se incluyen adultos y menores de edad entre 14 y 18 años, estos últimos solo con autorización de los padres y contemplando aptitud física.

La indumentaria requerida es pantalón o calza larga y calzado de montaña con suela apta para trepar, protección solar (gorra y protector), remera técnica, rompeviento, micropolar, campera, mochila pequeña con celular cargado y/o powerbank, además de bastones (no obligatorios).

Los snacks sugeridos son: botella con agua, barrita de cereal, frutos secos, caramelos.

Entre las recomendaciones generales, se solicita llevar manta o mat para la experiencia de relajación.

El contacto para la inscripción es Cumbre Pico Salamanca: @Ubuntutrek Contacto: 2975279285

Cerro Sombrero: @seasidetrails.experiences

Contacto: 2975014568

Para más información del evento y novedades dirigirse al sitio web y redes sociales de Comodoro Turismo.