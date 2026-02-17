Viajaron 3 millones de turistas y el impacto superó el billón de pesos

El primer fin de semana largo del año marcó un máximo histórico en cantidad de viajeros, con un crecimiento interanual del 7,2%.

En un fin de semana colmado de celebraciones culturales, corsos y propuestas recreativas en todo el país, el turismo interno volvió a mostrar su capacidad de movilización. Durante el feriado de Carnaval 2026 viajaron 3 millones de personas, un 7,2% más que en el mismo fin de semana largo de 2025, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El impacto económico directo alcanzó los $1.007.793 millones —más de un billón de pesos— destinados a alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras. A precios constantes, el gasto total creció 6% frente al año anterior, consolidando al Carnaval como uno de los motores más fuertes del verano.

EL CRECIMIENTO

El gasto directo total que realizaron los turistas creció un 6% a precios constantes frente al mismo fin de semana del año pasado, y el gasto diario, que promedió los $111.605 por turista, se redujo un 7,7% (también a precios constantes).

Una variable más holgada este año fue la estadía, que se ubicó en 3 días frente a los 2,8 días de 2025. La gente eligió destinos muy atados a las promociones, tanto en hotelería como en transporte aéreo.

El comportamiento de la demanda estuvo fuertemente vinculado a promociones en hotelería y transporte aéreo. La búsqueda de ofertas fue una constante en un contexto de ingresos ajustados, pero no impidió que el flujo turístico alcanzara niveles récord.

El clima, con alternancia de calor, sol, lluvias y tormentas —típico de febrero—, no condicionó de manera determinante la decisión de viajar, lo que confirma que el feriado de Carnaval se consolidó como una fecha fija en el calendario turístico.

Los números de 2026 superaron la mejor marca previa, registrada en 2023, cuando habían viajado 2.925.000 personas. El nuevo récord adquiere mayor relevancia en un escenario económico desafiante para los hogares, lo que refuerza la importancia simbólica y social de esta celebración.

Este es el decimoquinto año consecutivo en que Argentina celebra oficialmente el Carnaval como feriado nacional, luego de más de tres décadas en que la fecha había sido eliminada del calendario.

Las ciudades con tradición carnavalera lideraron la convocatoria, especialmente en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, donde conviven estilos muy distintos de festejo entre el Litoral y el Norte argentino.

También hubo fuerte movimiento en la Costa Atlántica, el interior bonaerense, Mendoza y distintas localidades del sur del país, que complementaron la oferta con espectáculos, ferias y eventos culturales.