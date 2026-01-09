Empresarios piden investigar intereses detrás de los incendios en la Comarca

La Federación Empresaria del Chubut (FECh) encendió la alarma por los incendios que vienen golpeando a la Comarca Andina y advirtió que detrás de algunos focos podría haber intereses económicos que buscan dañar a la región y afectar su principal motor, el turismo.

En un comunicado, la entidad empresaria señaló el impacto directo del fuego sobre el bosque nativo y el patrimonio natural, uno de los mayores atractivos de la zona, y remarcó que, pese a la emergencia, los servicios turísticos siguen funcionando con normalidad y las localidades están en condiciones de recibir visitantes.

Desde la FECh explicaron que peritajes y actuaciones judiciales ya detectaron indicios de intencionalidad en varios incendios. Señalaron que estos episodios ocurren todos los años y que es necesario ir a fondo con los responsables, porque generan zozobra en la población y perjudican a una región que vive de la actividad turística.

Los empresarios también alertaron por la caída de reservas que se viene registrando como consecuencia de los incendios, lo que impacta de manera directa en la economía local. Indicaron que quienes dejan de viajar a la cordillera no dejan de vacacionar, sino que eligen otros destinos, profundizando el perjuicio para las localidades afectadas.

En ese marco, reclamaron que la investigación avance sobre todas las hipótesis posibles y pidieron analizar qué intereses económicos están en pugna y quiénes se benefician con estos hechos.

Finalmente, desde la Federación Empresaria del Chubut remarcaron que no se puede permitir que la Patagonia verde se convierta en una Patagonia bajo fuego, y reiteraron que, más allá de los focos activos, la Comarca Andina sigue siendo un destino turístico vigente y preparado para recibir visitantes, mientras continúan las tareas de control del fuego y esclarecimiento de lo ocurrido.