Torres confirmó que se quemaron más  de 3.500 hectáreas en Puerto Patriada

El gobernador valoró el trabajo articulado entre Provincia, municipios y Nación, en uno de los mayores operativos de los últimos años. Confirmó que este sábado se incorporarán al combate del fuego medios aéreos provenientes de Chile.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una nueva conferencia de prensa en la que informó el estado de situación de los incendios forestales en la zona cordillerana y brindó detalles sobre las tareas de control que lleva adelante la provincia, en el marco del extenso operativo desplegado en coordinación con organismos nacionales.

La actividad tuvo lugar este viernes por la tarde en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, y acompañaron al mandatario provincial los intendentes César Salamín (El Hoyo); Matías Taccetta (Esquel); Iván Fernández (Lago Puelo); Silvio Boudargham (Cholila); Oscar Currilén (El Maitén); el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García; el subsecretario de Protección Civil, Eduardo “Lalo” Pérez; y el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz.

Torres sostuvo que el jueves “fue un día muy difícil para todos los chubutenses y, en particular, para los intendentes de la comarca, cuando por la tarde y debido a los fuertes vientos el incendio llegó a estar muy cerca de los pueblos de Epuyén y El Hoyo”, y destacó “el trabajo coordinado, ordenado y solidario de toda la comunidad”.

“Como chubutenses, podemos estar profundamente orgullosos del trabajo de nuestros brigadistas, hermanados con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y con equipos de prácticamente todas las provincias del país”, señaló, detallando que el operativo cuenta con “la mayor cantidad de medios aéreos de los últimos años, con aviones de Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero —incluido el Boeing 737— y, a partir de este sábado, dos medios aéreos provenientes de la República de Chile”.

Asimismo, el gobernador expresó: “en momentos de tanta adversidad, muchas veces aflora lo peor, pero también lo mejor de las personas”, y remarcó “el compromiso de todos los que trabajaron sin descanso para contener el fuego”.

DAMNIFICADOS

Torres indicó que, si bien hoy el incendio se encuentra más aplacado, “sigue siendo una situación dinámica, sujeta a cambios por las condiciones climáticas”, y precisó: “hubo una sola familia afectada, cuya vivienda fue dañada, y que ya se encuentra contenida y acompañada por el Estado provincial”.

En relación al foco de Puerto Patriada, confirmó que ya son más de 3.000 las hectáreas afectadas”, y agregó: “hay muchos vecinos que realizaron un trabajo silencioso y determinante para que el fuego pudiera ser contenido y no estemos hablando hoy de una situación mucho peor”, afirmó, destacando además la colaboración de radioaficionados y voluntarios de provincias vecinas.

FOCOS ACTIVOS

El mandatario provincial detalló que actualmente existen dos focos activos: uno en el Parque Nacional Los Alerces, camino a Cholila, sin viviendas comprometidas, y otro en El Hoyo, donde se concentra el mayor esfuerzo operativo. “Viernes y sábado son días críticos por el viento y las temperaturas”, explicó.

“Si seguimos trabajando de manera coordinada y con información clara, vamos a poder atravesar este fin de semana con mayor tranquilidad y comenzar a recuperar la normalidad en la comarca”, sostuvo.

Torres recordó además que el único canal oficial de información es el Sistema de Manejo del Fuego y Defensa Civil y aclaró: “no existe ningún CBU oficial solicitando donaciones; cualquier cuenta que circule por fuera de esos canales no tiene vínculo con el Gobierno provincial ni con los municipios”.

INVESTIGACION EN CURSO

En relación con los incendios de origen intencional, el gobernador confirmó que mantiene contacto permanente con la Fiscalía y adelantó que el sábado se evaluarán los avances de la investigación. “Se está trabajando con un nivel de profesionalismo y articulación con Nación y fuerzas federales como hacía mucho tiempo no ocurría. Estamos convencidos de que vamos a dar con los responsables y que habrá sanciones ejemplares”, aseguró.

EN LOS ALERCES

Sobre el foco en el Parque Nacional Los Alerces, Torres aclaró que “fue accidental, producto de una tormenta eléctrica”, y explicó que se realizan perforaciones en Cholila para garantizar el abastecimiento de agua ante eventuales necesidades operativas.

Además, el mandatario provincial anticipó un esquema de acompañamiento a los sectores damnificados, en particular al sector turístico y comercial. “Desde el primer día en que el incendio esté contenido, nos vamos a reunir con los prestadores turísticos”, adelantó, ratificando que se sostendrán los eventos previstos y la recuperación de la temporada.

Asimismo, confirmó la continuidad de las obras de mejora del tendido eléctrico y la instalación de nuevos transformadores en la Comarca Andina, en el marco de un programa integral de infraestructura.

“Vamos a recuperar la normalidad y seguir priorizando la seguridad de los chubutenses y de quienes nos visitan todos los años”, concluyó Torres.