Glinski acusa a Milei: "La desinversión también quema"

El diputado nacional advirtió sobre la falta de respuesta del Estado nacional frente a los incendios forestales.

En medio del avance de los incendios forestales que afectan a la Patagonia, el diputado nacional por Chubut, José Glinski, lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei y alertó sobre la falta de políticas de prevención y respuesta ante este tipo de emergencias.

A través de sus redes sociales, Glinski señaló que “otra vez la Patagonia se está prendiendo fuego” y recordó que desde hace meses las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén mantienen vigente el Estado de Emergencia. En ese sentido, remarcó que la situación y los riesgos de incendios vienen siendo advertidos con anticipación.

Si bien aclaró que los recortes del Gobierno nacional “no son la causa del fuego”, el legislador sostuvo que la desinversión del Estado impacta directamente en la capacidad de respuesta. “Implica menos capacidades operativas, menos prevención y menos recursos para el desmalezamiento, el mantenimiento de caminos, los brigadistas y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego”, expresó. Según Glinski, esta falta de inversión no solo dificulta el combate de los incendios, sino que también reduce las posibilidades de evitarlos.

En ese marco, informó que junto a otros legisladores del bloque Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Ígnea y Ambiental en las provincias afectadas. El objetivo es que la Nación acompañe de manera urgente a los gobiernos provinciales y a las miles de familias damnificadas, muchas de las cuales perdieron todo a causa del fuego.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a recuperar “el espíritu federal” y reclamó igualdad de atención para todas las regiones del país. “Somos todos argentinos”, concluyó.