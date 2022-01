En Comodoro se puede elegir qué vacuna aplicarse

La desinformación sobre las vacunas repercutió en la decisión de muchos ciudadanos a la hora de recibir su dosis contra el COVID-19. Un chip que contrae los movimientos, o imanes, y hasta que producen cáncer, fueron algunos de los ignorantes argumentos que esgrimían estos movimientos para convencer a los ciudadanos de que lo mejor era no vacunarse.

Es por eso que las autoridades sanitarias decidieron que los residentes de Comodoro pueden elegir entre Sputnik V, Pfizer y Moderna para recibir su primera, segunda o tercera dosis. Todo ello con el fin de llevar tranquilidad y alentar a que más ciudadanos tengan su esquema de vacunación completo para evitar contagiarse.

La posibilidad de elegir también se da para aquellas personas que quieran viajar al exterior teniendo en cuenta que la Unión Europea y Estados Unidos no permiten ingresar a sus territorios a quienes estén vacunados con Sputnik V.

En diálogo con El Patagónico, Eloy Barría, director de Enfermería local, manifestó que la elección de los vecinos se da siempre y cuando exista disponibilidad.

“Antes no se podía elegir porque solamente vacunábamos con las dosis que teníamos. Ahora tenemos varios tipos de vacuna, y por ahí si alguien elige alguna en particular porque quiere viajar o para que se quede más tranquilo, no tenemos problemas en que elija. Mientras haya disponibilidad, la gente puede vacunarse tranquilamente”, subrayó.

El resquemor a que las vacunas no sean seguras se repite entre los argumentos que se escuchan en estos días al acercarse a los centros de vacunación.

“Tenemos muchas primeras dosis y los argumentos que nos dan son varios, pero la mayoría nos dice que no quería vacunarse porque no sabían si la vacuna es segura. Algunos se decidieron ahora y otros por motivos laborales no habían podido acercarse. Además, la implementación del pase sanitario tuvo mucho que ver para que las personas se empiecen a vacunar, sobre todo los jóvenes”, afirmó Barría.