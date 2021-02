En Diadema llevan más de 20 días sin agua potable

Las altas temperaturas se hicieron sentir en los últimos días en Comodoro. Es difícil encontrar un alivio y la pandemia implica que muchos tomen más recaudos que en otros veranos. Sin embargo, la situación se complica si no se cuenta con el servicio de agua potable. Eso es lo que denuncian los vecinos de Diadema Argentina. “Hay familias que hace más de 20 días que no tenemos ni una gota de agua. Otros tenemos un ratito y la cortan. El agua no llega a los tanques y no tenemos nada para consumo”, sostuvo Alejandra Ojeda en diálogo con El Patagónico.

Según los habitantes del sector, el problema se agudizó en los últimos días a tal punto que cumplirán un mes sin el servicio. “Tenemos que sacar agua de las canillas del patio para limpiar el baño o el piso”, aseguró Alejandra.

“Todos los días cortan el agua y en diferentes horarios. A la mañana, al mediodía y a la noche. Vuelve el agua a la 6 y después vuelven a cortar. Así, cada día. Es insostenible todo esto”, cuestionó.

Alejandra sostuvo que las autoridades de la cooperativa COVIDIAR les explicaron a los vecinos que el problema se debe a que el barrio tiene presión baja y que no da abasto con el alto consumo de agua por las altas temperaturas. “No hay solución. En pandemia y con las altas temperaturas, no podemos estar sin agua”, destacó.

UNA CAMIONETA CON UN TANQUE

La situación es tan difícil que la prestadora de servicio puso a disposición una camioneta con un tanque de agua para brindar un poco de reservas a los vecinos. Se tiene que sacar turno y el agua no alcanza para todos. “Pasan con una camioneta y te llenan medio tanque con una bomba de agua. Para mí no es agua potable. La usas para limpiar el baño pero para consumo o higiene de la cocina no sirve”, criticó.

También hay preocupación porque los tanques están vacíos y secos durante mucho tiempo. “Cuando vienen a cargar los tanques, comienza a salir todo el polvillo que se junta ahí. No solo se contamina el tanque sino todo lo que es cañerías. Por eso decimos que el agua no es para consumo. En mi caso, lo único que hago es largar la mochila del inodoro”, aseveró Alejandra y detalló que la camioneta de COVIDIAR pasa entre 24 y 48 horas debido a que hay una lista de espera.

“Entre los vecinos necesitamos soluciones. Estamos en pleno verano y en pandemia y no tenemos agua potable. Hay gente de bajos recursos que no pueden comprar el agua envasada. Tenemos mucha gente que está aislada y no puede quedarse sin el servicio”, consideró.

Esto llevó a que los vecinos se movilicen mañana, a las 14, en la sede de COVIDIAR en Diadema Argentina para pedir por una mejora en el servicio. “Le pedimos a la sociedad y a todos los políticos que se sumen porque no podemos seguir así. Vamos a cumplir casi un mes sin agua”, cuestionó Alejandra.