En Dolavon terminó la primera vuelta de los Juegos Comunales

Un total de 130 niños participó del torneo válido por la zona II. En octubre, iniciará la segunda ronda, que tendrá un total de 7 zonales.

Este martes, en la localidad Dolavon se cerró la primera etapa de los Juegos Comunales 2025, dispuestos por el Gobierno del Chubut a través de Chubut Deportes.

Fueron más de 130 niños y niñas de entre 8 y 14 años, que tomaron parte de la segunda jornada de actividades válida por el zonal II, que tuvo en disputa el torneo de futbol de salón. Participaron localidades de 28 de Julio, Camarones, Dique Florentino Ameghino, Dolavon, Los Altares, Puerto Pirámides y Las Plumas.

El evento, que cuenta con el respaldo de Pan American Energy y la Fundación Banco Chubut, tuvo un total de 15 encuentros y la jornada, disputada íntegramente en el Gimnasio municipal, se prolongó hasta últimas horas de la tarde.

Antes del inicio de los encuentros, se desarrolló el acto protocolar, el cual estuvo encabezado por el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, el gerente deportivo, Darío Figueroa, la coordinadora de Areas de la Municipalidad de Dolavon, Fernanda Ruano y la directora de Deportes local, Ivana Linares.

“ESTAMOS PARA ACOMPAÑAR A LOS CHICOS”

Durante el acto, Mariano Ferro señaló que “hoy estamos cerrando la primera etapa de los Juegos Comunales, con el zonal 2. Un programa diseñado para cobijar a nenes y nenas de las aldeas, parajes, comunas rurales y municipios de segundo orden. Un programa que les otorga la chance de jugar y competir desde edades más tempranas a los Juegos Evita”.

“Hoy concluimos esta primera etapa, que tuvo siete fechas y en octubre estará iniciando la segunda, con un recorrido por toda la provincia que terminará clasificando a los mejores, a la final provincial que estamos proyectando para el mes de febrero en el Valle. Estamos para acompañar a los chicos y darles la posibilidad de jugar”.

En representación del municipio local, Fernanda Ruano dio la bienvenida a las delegaciones participantes y resaltó la importancia del deporte en edades tempranas, señalando que “la actividad deportiva implica llevar una vida sana y saludable, así que disfruten de esta jornada deportiva, hagan deporte y amigos, que es lo más importante.

Por ello es de valorar la realización de este programa por parte de Chubut Deportes, que estimula a los chicos de estas edades, a iniciarse en la práctica de distintas disciplinas”.

LO QUE VIENE

Tras la conclusión de la primera vuelta, en el mes de octubre se iniciará la segunda ronda que tendrá un total de siete fechas, tras lo cual se realizará la final provincial.

La actividad reiniciará en Gastre, del 7 al 9 de octubre, y tendrá continuidad en Río Mayo (21 al 23 de octubre), Cushamen y Trevelin (28 al 30 de octubre), 28 de Julio (4 al 6 de noviembre), José de San Martín (11 al 13 de noviembre) y Comarca Andina (sin sede ni fecha confirmada).

En tanto que la final provincial, está prevista para febrero del 2026.