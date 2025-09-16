Taekwondo: comodorenses participaron en la Jornada Deportiva Lotus 2025

Nueve fueron los alumnos del profesor Tadeo Carrazana que compitieron en el gimnasio Nuestra Señora del Huerto, en CABA.

El profesor de taekwondo (ITF) de Comodoro Rivadavia, Tadeo Carrazana (IV Dan), junto a sus alumnos participó en la Jornada Deportiva Lotus 2025 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en el gimnasio Nuestra Señora del Huerto. Un total de nueve alumnos infantiles compitieron el pasado fin de semana de un evento de taekwondo dedicado a los niños, donde lograron muy buenos resultados.

Para los chicos de Comodoro fue el primer viaje y estuvieron todos juntos disfrutando del taekwondo. “Fue una jornada donde se concentraron 220 niños desde los 4 años hasta los 16 años. Todos participaron en simultáneo en las distintas modalidades de competencia. Un ambiente sin presión y lleno de diversión, las familias muy contentas, el evento fue súper ordenado y prolijo”.

“El torneo fue organizado por la sabonim Noelia Ferraro (VI Dan) directora de Lotus, nosotros competimos el día sábado 13 de septiembre, a cargo de la delegación estuvimos Víctor Figueroa (II Dan) y yo”, dice el profesor Tadeo Carrazana de Lotus Patagonia.

SE VIENE LA COPA “RODOLFO NACER”

A manera de balance Tadeo Carrazana se mostró muy conforme, contento por la convocatoria, muchos niños compartiendo un lindo taekwondo, una sana competencia, los chicos que viajaron se destacaron obteniendo buenos resultados.

“Ahora hasta fin de año nos quedan competencias locales como la Copa Rodolfo Nacer en el mes de octubre. En noviembre nos llegó la invitación para un Torneo Nacional en Buenos Aires y en el mes de diciembre tenemos los exámenes finales, una clase de actualización a cargo de la directora de Lotus y entrenadora de la selección nacional de taekwondo, Noelia Ferraro, actividad que se llevará a cabo los días 13 y 14 de diciembre”, expresa el profesor Tadeo Carrazana.

El profesor Carrazana está muy cerca de abrir una sede en el centro de la ciudad, en calle Urquiza para que los niños puedan sumarse a la salida del colegio o el jardín.

“Por último quiero agradecer primero a los padres que confían en la enseñanza y el cuidado de sus hijos. Agradecer a cada uno que colabora con la compra de un numerito, unas empanadas, o se suma como sponsor desinteresadamente, como por ejemplo Corona Pub, El Pescador, Motofetú, Train Hard, son algunos que hoy nos apoyan para que los chicos logren concretar estos viajes. También agradezco a Comodoro Deportes, Dirección General de Deportes y a la gestión de Hernán Martínez, que siempre está a disposición de las necesidades de la actividad, cediendo espacios para los entrenamientos”, sentenció el profesor Tadeo Carrazana (IV Dan) de taekwondo ITF, con sede en el gimnasio Nº 4 y también en Caleta Córdova.

......................

Resultados

-Ambar Cabana (6 años): 2do puesto en formas, 2do puesto en lucha, 4to puesto en salto y 4to puesto en velocidad.

-Ayrthon Quiroga (7 años): 1er puesto en lucha, 1er puesto en lucha, 4to puesto en salto y 4to puesto en velocidad.

-Julián Mercado (10 años): 1er puesto en lucha, 1er puesto en formas, 4to puesto en salto y 4to puesto en velocidad.

-Ciro Martínez (9 años): 1er puesto en lucha y 3er puesto en salto.

-Cain Segovia (9 años): 1er puesto en formas, 1er puesto en lucha, 2do puesto en salto y 4to puesto en velocidad.

-Gustavo Alvarez (13 años): 3er puesto en forma, 2do puesto en lucha, 4to puesto en salto y 4to puesto en velocidad.

-Lautaro Serrano (14 años): 1er puesto en forma, 2do puesto en lucha, 4to puesto en salto y 4to puesto en velocidad.

-Dayron Suyon (15 años): 1er puesto en lucha, 1er puesto en forma, 1er puesto en salto y 4to puesto en velocidad.

Juan José Peñalva (15 años): 2do puesto en formas, 3er puesto en lucha, 1er puesto en salto y 3er puesto en velocidad.