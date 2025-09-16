Olas del Sur celebró la "Primavera en patines"

Más de setenta patinadores mostraron sus coreografías individuales y grupales, con importante cantidad de público en la Escuela N° 211.

El Club de Patín Olas del Sur realizó el fin de semana el segundo encuentro del año en la Escuela Nº211, en una muestra que denominó “Primavera en patines”. La jornada contó con más de 70 patinadores mostrando sus coreografías individuales y grupales, y tuvo una importante cantidad de público.

Patinadores de nivel inicial y competitivo, brindaron sus coreografías individuales y grupales en el encuentro interno. Fue el segundo de la temporada y ahora Olas del Sur planifica y trabaja para la gran Gala de Fin de Año que se realizará en diciembre.

“Hicimos el segundo encuentro de nivel inicial, son dos encuentros que realizamos al año como club de patinaje artístico. El primero lo hicimos en el Club Huergo, donde tuvimos varias instituciones invitadas de Comodoro y Caleta Olivia. Y en esta ocasión se decidió hacerlo de manera interna, solamente con las patinadoras del club, que en total son 71 deportistas”, explicó Antonela Tiglio.

“La verdad que se generó algo muy lindo porque los más grandes pudieron compartir con los más chiquitos y que todos puedan ver las coreografías que presentan en los torneos provinciales. Fue un evento muy familiar, hubo un buen acompañamiento de las familias y pudieron apreciar las coreografías. Fueron 71 patinadores que desplegaron coreografías individuales y grupales”, añadió.

Y remarcó que “hubo una participación de 300 personas, que para ser un encuentro interno es una gran convocatoria. Ahora nos queda prepararnos para el show de fin de año que será en diciembre”.

EN SARMIENTO

Invitados por la Escuela Municipal Los Lagos, Olas del Sur viajó el domingo pasado a Sarmiento para ser parte del primer encuentro de la entidad. En donde, además de los organizadores, estuvieron presentes patinadores del Club Deportivo Sarmiento.

“Fuimos con el cuarteto de Olas del Sur, también fue Camila Gallardo y diez patinadores de nivel inicial, quienes hicieron su presentación. Fue un encuentro ameno y muy lindo, que duró tres horas. Nos volvimos con diplomas y regalos, todos felices, fue un gran evento para Sarmiento y nos sentimos muy a gusto y acompañados”, indicó la referente.

Asimismo, en nombre de Olas del Sur, Tiglio resaltó y agradeció a las profesoras Azul Cid, Pamela Brizuela, Valentina Hanszich y Belén Rodríguez, “por toda la entrega y preparación que tuvieron en las semanas previas a estos encuentros”. Por su parte, invitó a toda la comunidad a seguir al club en las redes: @patinolasdelsur.