Olas del Sur presenta "Primavera en patines"

El Club de Patín Olas del Sur realizará este sábado al mediodía, una muestra denominada “Primavera en patines”. La jornada se desarrollará en la Escuela Nº211 (Av. Lisandro de la Torre y Av. Roca), en la que más de 70 patinadores brindarán sus coreografías.
Al respecto, la referente Antonela Tiglio detalló que “vamos a realizar una muestra interna, en donde se van a ver las coreografías de más de 70 chicos de nivel inicial y también el equipo de competencia va a mostrar las coreografías con las que salimos a competir en los torneos provinciales”.
En ese sentido, expresó que “va a ser un evento muy lindo, para que las familias de acá puedan ver a los chicos porque generalmente presentan esas coreografías afuera de la ciudad. Y para los chicos es muy lindo también porque van a traer a amigos y familiares a este muestreo”.
Y culminó invitando “a toda la comunidad a que nos acompañen para que vean un espectáculo lindo, distinto y divertido. Los esperamos en la Escuela 211 y el valor de la entrada será de 4000 pesos”.
Desde Olas del Sur, agradecen al Ente Comodoro Deportes por el acompañamiento, a las familias del club y a todos los patinadores que van a participar.