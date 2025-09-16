La CAI juega en casa por el Torneo Juvenil del Consejo Federal

Recibe este miércoles a Huracán de Trelew, en sus tres divisiones, en el estadio municipal.

La Comisión de Actividades Infantiles y Huracán de Trelew disputarán la 13ª y penúltima fecha del Torneo de Divisiones Juveniles del Consejo Federal del Fútbol Argentino, por la Zona 7.

Los partidos tendrán lugar este miércoles en el estadio municipal. La Sub 13 jugará a las 11:00; la Sub 15 lo hará a las 13:00 y la Sub 17 a las 15:00.

Al momento, la CAI y Huracán de Trelew disputaron 12 jornadas, mientras que J.J. Moreno ya jugó la fecha 13 y son 14 en total. El “Azzurro” ya accedió a la próxima instancia en Sub 13 y Sub 15, mientras que la Sub 17 marcha tercera en el grupo, aunque con chances de clasificar, ya que está a dos puntos del líder J.J. Moreno (que tiene un partido más) y a uno de su rival de turno. En ese sentido, cabe recordar que clasifican los dos primeros de cada zona.