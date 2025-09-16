La Copa Pueyrredón de vóley disputará su tercera edición

En el torneo promocional de categorías formativas a jugarse en el Gimnasio municipal 2, tomarán parte 23 equipos.

Con la organización de Vóley Pueyrredón y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes, este sábado y domingo se jugará una nueva edición de la Copa Pueyrredón en el Gimnasio municipal Nº2.

El torneo promocional de divisiones formativas de vóleibol tendrá la participación de 23 equipos en las categorías Sub 14, Sub 16 (femenino) y Sub 19 (femenino y masculino). Se disputarán los partidos en cuatro canchas de manera simultánea.

Rebeca Loncón, referente de Vóley Pueyrredón e impulsora de la competencia, remarcó que “este certamen nació a través de un proyecto que se presentó en el 2023 y este año vamos por la tercera edición. Es un torneo promocional de categorías formativas, donde apostamos a la participación de nuestros alumnos y de equipos de otras sedes municipales y de clubes”.

En ese sentido, la profesora contó que “tenemos una convocatoria de 23 equipos, donde en esta edición también apostamos a la invitación de equipos de afuera. Se va a estar jugando el sábado y el domingo en cuatro canchas simultáneas. La primera jornada va a arrancar a las 9:30 horas y el acto inaugural lo vamos a hacer al mediodía. Y el domingo comenzamos a la misma hora y la premiación se realizará alrededor de las 18 horas”.

Copa Pueyrredón – Gimnasio Municipal Nº2

Equipos participantes

- Club Estudiantes (sub 14 y sub 16)

- Municipal 4 (sub 14 y sub 16 femenino)

- Municipal 3 (sub 16 femenino/sub 19 femenino y masculino)

- Municipal Km. 5 (sub 16 femenino/sub 19 femenino y masculino)

- Los Antiguos de Santa Cruz (sub 16 femenino)

- Club Nehuen (sub 16 y sub 19 femenino)

- Martín Rivadavia (sub 16 femenino)

- Municipal Huergo (sub 16 femenino/sub 19 femenino y masculino)

- Municipal Vóley Pueyrredón (sub 14 femenino/sub 16 A y B/sub 19 femenino y masculino).