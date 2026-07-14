En junio la inflación fue de 1,9% y acumuló 33,5% en doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este martes el dato de inflación correspondiente a junio. El informe oficial reflejó una variación mensual de 1,9%, un avance de 33,5% en la comparación interanual y una suba acumulada de 16,8% en lo que va del año.

El IPC Núcleo registró un incremento de 1,6%, impulsado principalmente por subas en productos como pan y cereales, medicamentos y alquileres. Dentro de los precios estacionales, que subieron 3,4%, se destacaron los aumentos en verduras y servicios turísticos, mientras que las frutas mostraron una caída. Los precios regulados avanzaron 2,3%, con alzas en electricidad y transporte público.

La división de Recreación y cultura encabezó los aumentos mensuales con una suba de 4,2%, impulsada por los mayores costos en paquetes turísticos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación de 3,3 por ciento. Comunicaciones y Prendas de vestir y calzado fueron las divisiones con menores variaciones, con incrementos de 0,9% y 0,4% respectivamente.

Por regiones, en la Pampeana, Noroeste y Cuyo, la mayor incidencia en la suba mensual correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas, debido a los incrementos en verduras y en pan y cereales. En el Gran Buenos Aires, Noreste y Patagonia, la incidencia principal se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por los aumentos en electricidad y alquileres.

En el Noreste también se registró un alza en el gas en garrafa, mientras que en el GBA impactaron las expensas, afectadas por sumas no remunerativas para encargados de edificios y por el adicional del 20% establecido en la normativa vigente.