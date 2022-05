En la última semana hubo un caso menos y ningún fallecido

En toda la provincia no se registraron aumentos de contagios de Covid. Comodoro y Rada Tilly no engrosaron las estadísticas, ya que los 8 casos positivos se produjeron en Madryn (6) y en Trelew (2).

El Ministerio de Salud de Chubut dio a conocer el reporte semanal de casos de Covid. En la última semana hubo 8. De ellos, 6 tuvieron lugar en Puerto Madryn y 2 en Trelew. Fue uno menos que la semana anterior y uno más que hace 15 días, por lo que mayo registra en total 24 contagios en Chubut.

En tanto, Comodoro y Rada Tilly no informaron casos positivos, por lo que siguen en 4 este mes, aunque el total desde el inicio de la pandemia es de 45.989. Lo rescatable, además de que no se registran aumentos y la cuarta ola parece no haber llegado aún, es que tampoco hubo fallecidos en la última semana. Este mes nadie murió a causa del coronavirus, cuyo último deceso se produjo el 4 de abril en Rawson.