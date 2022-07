En Lago Puelo falta agua y esperan ayuda de Nación

El intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, destacó “el gran trabajo que está haciendo el personal municipal, tanto de Tránsito, de Obras como los maquinistas y de Desarrollo Social que asisten a los vecinos, y además el personal de la Dirección General de Servicios Públicos que a pesar del temporal y la nieve acumulada está tratando de restituir el servicio eléctrico en todo Lago Puelo y en realidad en toda la Comarca Andina del Paralelo 42 del lado de Chubut”.

Agregó que “la falta de electricidad nos ocasiona que muchos sectores de la localidad no cuenten con el agua corriente porque las bombas no están funcionando”.

Dijo que “nos está asistiendo desde el ministerio de Seguridad con la presencia del ministro Miguel Castro y del director general de Protección Civil, José Mazzei, que están en la zona. A través de ellos hemos articulado para tratar de conseguir grupos electrógenos potentes que nos permitan hacer funcionar las bombas de agua de Cerro Radal, Vallecito, la subida de Díaz y Maderero”.

Añadió que “les seguimos recomendando a los vecinos que de no ser necesario no salgan de sus casas porque las calles se han posicionado aún más y con la nieve tampoco se ve por dónde transitar, se dificultan las maniobras, así que salvo por cuestiones muy necesarias les pedimos que no transiten”.

Agregó que “seguimos trabajando para mejorar las condiciones ante este catastrófico temporal de nieve, esta nevada que no se recuerda hace años”.

“Les pido paciencia y consideración, sepan que estamos trabajando con todos los recursos municipales y los de Provincia. También le pedimos ayuda a Nación y a través del Ministerio de Desarrollo Social nos están mandando más agua mineral, colchones, frazadas, membranas aislantes, y otros elementos como nylon y chapas”, destacó en el final.