En Madryn, Luque se reunió con familias de personas con discapacidad

“Son quienes más necesitan la empatía del Congreso”, sostuvo el exintendente de Comodoro que se postula para ser diputado nacional.

En un emotivo encuentro celebrado en Puerto Madryn, el candidato a diputado nacional Juan Pablo Luque escuchó los testimonios de madres, padres y familiares de personas con discapacidad, quienes compartieron las dificultades que enfrentan diariamente para garantizar derechos básicos como salud, educación, trabajo y autonomía para sus hijos.

Durante la reunión, las familias coincidieron en que “la discapacidad no es un problema individual, es un problema social”. La falta de accesibilidad, las trabas burocráticas y la precarización de los talleres protegidos fueron algunos de los puntos centrales del reclamo.

“Mi hija asiste a un taller donde cobra una beca de $28.000 del Ministerio de Capital Humano. Va todos los días cuatro horas, con responsabilidad y compromiso. Eso la ayuda a ser autónoma, pero con ese monto no se sostiene. Yo puedo ayudarla, pero hay muchas familias que no pueden”, explicó una madre.

Otro testimonio remarcó: “Nos da miedo pensar en el futuro porque no somos eternos. Queremos dejarles herramientas para que puedan valerse por sí mismos, pero hoy en día nos están quitando todos los derechos. Se aprobó una ley de emergencia en discapacidad y ahora dicen que no hay fondos para implementarla. Pero sí hay fondos para subsidiar a empresas privadas”.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 16.04.56

Luque se comprometió a llevar estas demandas al Congreso y trabajar en una agenda legislativa que priorice a las personas con discapacidad. “Cuando hablamos de inclusión, no puede ser solo un discurso. La ley debe cumplirse, y desde el Estado se deben garantizar condiciones dignas de vida, acceso real al trabajo, la salud, la educación, la vivienda. Lo que piden las familias es simple: que se respeten los derechos”, expresó Luque.

También se destacó la iniciativa de algunas familias que están organizando una feria para emprendedores con discapacidad, con el objetivo de generar espacios reales de participación económica y social. “Hay muchos espacios de productores, pero ninguno pensado para personas con discapacidad. Nosotros lo estamos haciendo solos, pero necesitamos apoyo”, señalaron.

Los testimonios, duros y esperanzadores a la vez, pusieron sobre la mesa una verdad ineludible: “Una mamá o un papá de una persona con discapacidad se convierte en abogado, gestor, enfermero… todo a la vez. Desde que te levantás hasta que te acostás. Lo único que pedimos es que cuando no estemos, nuestros hijos tengan un respaldo, que tengan derechos garantizados”.

Luque cerró el encuentro destacando su compromiso como legislador cuando llegue al Congreso: “Levantar la voz por quienes más lo necesitan, y fomentar una sociedad verdaderamente inclusiva, desde la ley y con decisiones políticas concretas”.