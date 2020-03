En medio de la profundización de la crisis reapareció Mammarelli

El 10 de mayo de 2018 se anunció la renuncia como ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, de Sergio Mammarelli, luego de que se filtrara un audio donde tuvo palabras discriminatorias hacia las mujeres de la provincia. Las repercusiones fueron tales que el propio gobernador Mariano Arcioni tuvo salir a pedir disculpas por los dichos de su jefe de gabinete.

Mammarelli reapareció en público brindando una entrevista a radio El Chubut donde hizo referencia al plan de ajuste planteado en su momento, el cual negó que existiera, pero que si lo hubiera puesto en práctica tal vez la crisis provincial hoy no sería tan profunda.

“Siempre con el diario del lunes es muy fácil hablar. En aquel momento se habló de la renovación del plan de Estado”, dijo sobre el fallido intento de modernización del mismo. “El problema no es la cantidad de empleados, sino por la duplicidad de funciones. Un Estado anárquico no puede cumplir ningún tipo de función. No debe achicarse ni agrandarse, sino estar en correlación con lo que quiere que brinde a la gente y no a sí mismo, porque si recauda exclusivamente para pagar sueldos y no presta ninguna función, ¿para qué lo tenemos?”.

En ese marco, continuó preguntándose “¿qué función tiene el Estado si los hospitales, patrulleros, escuelas no cubren los servicios básicos? En su momento fue mal comprendida la iniciativa que tenía el Gobernador de modernizar”, señaló Mammarelli.

En cuanto a su mención de unificar los convenios, reducir escalafones, señaló que no solo eso no se logró, si no que hoy en día incluso hay más “lo que lleva a pensar que no hay una visión unificada del Estado que además crea enormes injusticias: hay trabajadores de distintas categorías, y distintos tratos a quienes son remunerados por un mismo Estado provincial. Hay diferentes convenios colectivos y muchos abocados a la misma función. Después de tanto tiempo estamos en la misma situación por subsidiar a las cooperativas cuando se debía subsidiar a los usuarios”, expresó.