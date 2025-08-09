En su cadena nacional, Milei leyó un párrafo copiado de "Batman"

En un hecho que rápidamente se volvió viral y motivo de intensos debates, Javier Milei sorprendió a propios y extraños durante su discurso en Cadena Nacional, el viernes a la noche, al parafrasear un famoso diálogo de la película “Batman: El Caballero de la Noche”.

En uno de los momentos más comentados de su alocución, el economista comparó la tensión política con un choque entre “una fuerza imparable” y “un objeto inamovible”, una frase emblemática utilizada en la ficción por el Joker para definir su enfrentamiento con el héroe de Ciudad Gótica.

La referencia, lejos de pasar desapercibida, despertó una ola de reacciones encontradas que inundaron las redes sociales. Para muchos usuarios, la cita sacada directamente de un filme de superhéroes fue una estrategia poco adecuada para un discurso transmitido en Cadena Nacional, un espacio reservado tradicionalmente para mensajes solemnes y de alto impacto político y social.

Opositores, en tanto, no tardaron en ironizar y criticar el momento, señalando que recurrir a una referencia ficcional y “tan ligada a la cultura pop y la ficción” podría trivializar el mensaje presidencial y restarle seriedad a una instancia de comunicación oficial. En Twitter, por ejemplo, no faltaron memes que comparaban a Milei con el Joker, al tiempo que cuestionaban la pertinencia de este tipo de intervenciones en un marco tan formal.